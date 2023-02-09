Российские войска из артиллерии обстреляли Херсон, попали в пятиэтажку, возник пожар – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Враг попал в пятиэтажку, находящуюся в Шуменском микрорайоне города. Из-за попадания снаряда на последнем этаже возник пожар – одна квартира выгорела дотла, – говорится в сообщении. – Спасатели, оперативно прибывшие на место обстрела, не дали огню распространиться на другие дома. Силами пожарных пожар локализован и ликвидирован".
Отмечается, что в результате атаки оккупантов "мирные люди не пострадали".
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с облцентром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.