Российские войска из артиллерии обстреляли Херсон, попали в пятиэтажку, возник пожар – ОВА

Оккупанты попали в пятиэтажку, находящуюся в Шуменском микрорайоне Херсона, отметили в ОВА Скриншот: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Враг попал в пятиэтажку, находящуюся в Шуменском микрорайоне города. Из-за попадания снаряда на последнем этаже возник пожар – одна квартира выгорела дотла, – говорится в сообщении. – Спасатели, оперативно прибывшие на место обстрела, не дали огню распространиться на другие дома. Силами пожарных пожар локализован и ликвидирован".

Отмечается, что в результате атаки оккупантов "мирные люди не пострадали".