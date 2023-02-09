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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска из артиллерии обстреляли Херсон, попали в пятиэтажку, возник пожар – ОВА

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Оккупанты попали в пятиэтажку, находящуюся в Шуменском микрорайоне Херсона, отметили в ОВА
Оккупанты попали в пятиэтажку, находящуюся в Шуменском микрорайоне Херсона, отметили в ОВА
Скриншот: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска 9 февраля из артиллерии в очередной раз обстреляли жилой квартал Херсона.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Враг попал в пятиэтажку, находящуюся в Шуменском микрорайоне города. Из-за попадания снаряда на последнем этаже возник пожар – одна квартира выгорела дотла, – говорится в сообщении. – Спасатели, оперативно прибывшие на место обстрела, не дали огню распространиться на другие дома. Силами пожарных пожар локализован и ликвидирован".

Отмечается, что в результате атаки оккупантов "мирные люди не пострадали".

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/videos/900605837919910/

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с облцентром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Херсон, пожар, Херсонская ОГА, артиллерия, спасатели, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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