Оккупанты пытаются провести "паспортизацию" жителей Железного Порта, обещая им деньги – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области. В результате российские оккупанты осенью сбежали с территорий, расположенных на правом берегу реки Днепр.

Украинские силы обороны деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщал 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Оккупанты осознают, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу, "и туда достает наша артиллерия".