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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты снижают зарплаты не ставшим в очередь на получение паспорта РФ – Генштаб ВСУ

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Паспортизацией украинцев оккупанты занялись в 2019 году
Паспортизацией украинцев оккупанты занялись в 2019 году
Фото: ЕРА

Российские оккупанты принуждают население на временно захваченной части Луганской области получать российские паспорта. Об этом проинформировал 6 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает меры по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых государственных предприятий "ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0kEn8yXXHJ431Z2LSsF8cQF7ejgFNXH9YoKgE1do7kTxxeKEGhsUksvUJUgUKxd6Xl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш в начале февраля сообщал о снижении оккупантами на 30% зарплат жителям Луганска без российского паспорта.

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 

Путин 26 декабря 2022 года утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, зарплата, война, паспорт, гражданство, вторжение, украинцы, война России против Украины, документы, Кременная, российские оккупанты, коллаборационизм
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