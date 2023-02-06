В Луганской области оккупанты снижают зарплаты не ставшим в очередь на получение паспорта РФ – Генштаб ВСУ

Паспортизацией украинцев оккупанты занялись в 2019 году Фото: ЕРА

"Противник продолжает меры по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых государственных предприятий "ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш в начале февраля сообщал о снижении оккупантами на 30% зарплат жителям Луганска без российского паспорта.