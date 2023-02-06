В Луганской области оккупанты снижают зарплаты не ставшим в очередь на получение паспорта РФ – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает меры по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых государственных предприятий "ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш в начале февраля сообщал о снижении оккупантами на 30% зарплат жителям Луганска без российского паспорта.
Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
Путин 26 декабря 2022 года утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.