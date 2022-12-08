Совет ЕС принял решение о непризнании паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях Украины, в Абхазии и Южной Осетии

Выданные на оккупированных территориях паспорта РФ не будут признаваться в ЕС Фото: pixabay.com

"Продолжающаяся агрессивная война России против Украины является вопиющим пренебрежением основанным на правилах международным порядком, которое ставит под угрозу мир и безопасность в Европе. Сегодняшнее решение Совета является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией и подтверждаем право Украины на освобождение и восстановление полного контроля над всеми оккупированными территориями", – заявил министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан.

Министр отметил, что принятое решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это же касается и одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Теперь документы, выданные Россией в оккупированных регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

Отмечается, что такие документы уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Решение Совета ЕС направлено на установление общего подхода и обеспечения общей визовой политики, а также безопасности государств-членов ЕС.