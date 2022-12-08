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Совет ЕС принял решение о непризнании паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях Украины, в Абхазии и Южной Осетии

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Выданные на оккупированных территориях паспорта РФ не будут признаваться в ЕС
Выданные на оккупированных территориях паспорта РФ не будут признаваться в ЕС
Фото: pixabay.com

Совет Европейского Союза 8 декабря принял решение о непризнании российских проездных документов, выданных на оккупированных территориях Украины, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Продолжающаяся агрессивная война России против Украины является вопиющим пренебрежением основанным на правилах международным порядком, которое ставит под угрозу мир и безопасность в Европе. Сегодняшнее решение Совета является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией и подтверждаем право Украины на освобождение и восстановление полного контроля над всеми оккупированными территориями", – заявил министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан.

Министр отметил, что принятое решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это же касается и одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Теперь документы, выданные Россией в оккупированных регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

Отмечается, что такие документы уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Решение Совета ЕС направлено на установление общего подхода и обеспечения общей визовой политики, а также безопасности государств-членов ЕС.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. После этого она начала выдавать там свои паспорта. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Часть Грузии – Южная Осетия и Абхазия – также оккупирована Россией с 2008 года. Массовая выдача российских паспортов жителям этих грузинских территорий началась в 2002 году после принятия нового закона о гражданстве РФ, сообщал "Коммерсантъ".

Предварительная договоренность председателя Европейского совета и Европарламента о непризнании таких паспортов была достигнута 10 ноября.

Теги: Украина, Грузия, оккупация, паспорт, Совет ЕС, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз
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