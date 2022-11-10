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Российские паспорта, выданные на оккупированной части Украины и Грузии, не будут приниматься в Шенгенской зоне

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С российским паспортом, выданным на оккупированных территориях, нельзя будет ездить в Европу
С российским паспортом, выданным на оккупированных территориях, нельзя будет ездить в Европу
Фото: EPA

Председатель Совета Европы и Европарламент предварительно договорились не принимать российские проездные документы, выданные в Украине и Грузии. Об этом сообщается на сайте Совета Европы 10 ноября.

В предварительном решении сказано, что российские загранпаспорта, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или Грузии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", – говорится в сообщении.

Решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств – членов ЕС, отмечает Совет Европы.

Согласованный текст предварительной договоренности должен быть утвержден Советом Европы и Европейским парламентом перед прохождением официальной процедуры принятия.

Контекст:

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Часть Грузии – Южная Осетия и Абхазия – также оккупирована Россией с 2008 года.

Теги: Россия, загранпаспорт, Украина, Грузия, Совет Европы, оккупация, граница, Европейский союз, Евросоюз
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