Российские паспорта, выданные на оккупированной части Украины и Грузии, не будут приниматься в Шенгенской зоне

С российским паспортом, выданным на оккупированных территориях, нельзя будет ездить в Европу Фото: EPA

В предварительном решении сказано, что российские загранпаспорта, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или Грузии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", – говорится в сообщении.

Решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств – членов ЕС, отмечает Совет Европы.

Согласованный текст предварительной договоренности должен быть утвержден Советом Европы и Европейским парламентом перед прохождением официальной процедуры принятия.