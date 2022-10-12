В ЕС согласовали мандат о непризнании загранпаспортов РФ, выданных на оккупированных территориях

В ЕС хотят прийти к общей политике в отношении заграничных паспортов, выданных оккупантами Фото: EPA

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", – говорится в сообщении.

Российские загранпаспорта, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами – членами ЕС. Нынешнее решение должно установить общий подход, обеспечить надлежащее функционирование внешней границы ЕС и общей визовой политики, отмечается в сообщении.

На основе этого мандата председательство готово начать переговоры с Европейским парламентом.