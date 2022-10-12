В ЕС согласовали мандат о непризнании загранпаспортов РФ, выданных на оккупированных территориях

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", – говорится в сообщении.
Российские загранпаспорта, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами – членами ЕС. Нынешнее решение должно установить общий подход, обеспечить надлежащее функционирование внешней границы ЕС и общей визовой политики, отмечается в сообщении.
На основе этого мандата председательство готово начать переговоры с Европейским парламентом.
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Часть Грузии – Южная Осетия и Абхазия – также оккупирована Россией с 2008 года.