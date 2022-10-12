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В ЕС согласовали мандат о непризнании загранпаспортов РФ, выданных на оккупированных территориях

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В ЕС хотят прийти к общей политике в отношении заграничных паспортов, выданных оккупантами
В ЕС хотят прийти к общей политике в отношении заграничных паспортов, выданных оккупантами
Фото: EPA

Совет Европейского союза согласовал переговорный мандат о том, чтобы российские заграничные паспорта, выданные в оккупированных регионах Украины и Грузии, не принимались в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС 12 октября.

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", – говорится в сообщении.

Российские загранпаспорта, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами – членами ЕС. Нынешнее решение должно установить общий подход, обеспечить надлежащее функционирование внешней границы ЕС и общей визовой политики, отмечается в сообщении.

На основе этого мандата председательство готово начать переговоры с Европейским парламентом.

Контекст:

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Часть Грузии – Южная Осетия и Абхазия – также оккупирована Россией с 2008 года.

Теги: загранпаспорт, оккупация, паспорт, Совет ЕС, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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