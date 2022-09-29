Жители деоккупированных районов Харьковской области уже обращаются за ID-картами и загранпаспортами – МВД

"Для удобного оформления паспортных документов нашим гражданам главное управление ГМС Харьковской области уже возобновило работу Первомайского, Чугуевского и Змиевского районных отделов, которые расположены максимально близко к деоккупированным территориям. Также ведутся работы по восстановлению функционирования Балаклейского и Шевченковского отделов ГМС Украины", – сказал он.
По данным замглавы МВД, в указанных подразделениях "принято более 100 человек, изъявивших желание оформить ID-карты, примерно такое же количество желающих, которые подали заявления на получение паспорта для выезда за границу".
Енин отметил, что доступны и другие услуги, в том числе вклеивание фото в паспорт.
"Что касается Балаклейского и Шевченковского районов, то мы не ожидаем, что будут созданы условия для возобновления функционирования подразделений – мы уже ведем эти работы и направляем наши мобильные пункты предоставления административных услуг нашим согражданам", – объяснил он.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 454 населенных пункта, сообщил 27 сентября сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), говорил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.