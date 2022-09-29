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ОБЩЕСТВО

Жители деоккупированных районов Харьковской области уже обращаются за ID-картами и загранпаспортами – МВД

Некоторые подразделения миграционной службы пока не работают, отметили в МВД
Некоторые подразделения миграционной службы пока не работают, отметили в МВД
Фото: Державна міграційна служба України / Facebook

Государственная миграционная служба Украины (ГМС) возобновляет работу подразделений для выполнения заявок жителей деоккупированной территории Харьковской области. Об этом 29 сентября сообщил в эфире национального телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует УНН.

"Для удобного оформления паспортных документов нашим гражданам главное управление ГМС Харьковской области уже возобновило работу Первомайского, Чугуевского и Змиевского районных отделов, которые расположены максимально близко к деоккупированным территориям. Также ведутся работы по восстановлению функционирования Балаклейского и Шевченковского отделов ГМС Украины", – сказал он.

По данным замглавы МВД, в указанных подразделениях "принято более 100 человек, изъявивших желание оформить ID-карты, примерно такое же количество желающих, которые подали заявления на получение паспорта для выезда за границу".

Енин отметил, что доступны и другие услуги, в том числе вклеивание фото в паспорт.

"Что касается Балаклейского и Шевченковского районов, то мы не ожидаем, что будут созданы условия для возобновления функционирования подразделений – мы уже ведем эти работы и направляем наши мобильные пункты предоставления административных услуг нашим согражданам", – объяснил он.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 454 населенных пункта, сообщил 27 сентября сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), говорил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: МВД, загранпаспорт, паспорт, Государственная миграционная служба, документы, Евгений Енин, ID-карта, население
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