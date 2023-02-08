Оккупанты угрожают лишать недвижимости местных жителей без паспорта РФ – мэр Мелитополя

Федоров заявил, что оккупанты это делают для того, чтобы как можно больше людей вовлечь в свои преступные действия, так как спустя год после вторжения у них нет поддержки местного населения.

"Пока они выставили новые правила: тот, у кого не будет российского паспорта, с 1 июня не сможет пользоваться своей недвижимостью, потому что она не будет в новых реестрах, которые придумали россияне. Такая же ситуация с машинами. Такая же ситуация с заработной платой или с социальной помощью. Тот, у кого не будет паспорта РФ, но он работает в Мелитопольском районе, для него налоги будут вдвое больше — это более 36% из заработной платы", — сообщил Федоров.