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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты угрожают лишать недвижимости местных жителей без паспорта РФ – мэр Мелитополя

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Федоров рассказал о положении мирных жителей на оккупированных территориях
Федоров рассказал о положении мирных жителей на оккупированных территориях
Фото: mediacenter.org.ua

Россияне на оккупированных территориях проводят принудительную паспортизацию населения, угрожают прекратить выдачу зарплат и пользование недвижимостью. Об этом заявил мэр Мелитополя Запорожской области на брифинге, сообщает Media Center Ukraine - Ukrinform 8 февраля в Telegram.

Федоров заявил, что оккупанты это делают для того, чтобы как можно больше людей вовлечь в свои преступные действия, так как спустя год после вторжения у них нет поддержки местного населения.

"Пока они выставили новые правила: тот, у кого не будет российского паспорта, с 1 июня не сможет пользоваться своей недвижимостью, потому что она не будет в новых реестрах, которые придумали россияне. Такая же ситуация с машинами. Такая же ситуация с заработной платой или с социальной помощью. Тот, у кого не будет паспорта РФ, но он работает в Мелитопольском районе, для него налоги будут вдвое больше — это более 36% из заработной платы", — сообщил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, налоги, недвижимость, паспорт, Мелитополь, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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