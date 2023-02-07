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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Больше водки – меньше оккупантов". В Мариуполе запретили продажу алкоголя российским военным из-за постоянных перестрелок – Андрющенко

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Российским оккупантам в Мариуполе теперь невозможно официально купить алкоголь
Российским оккупантам в Мариуполе теперь невозможно официально купить алкоголь
Фото: EPA (иллюстративное)

Назначенные российскими захватчиками "власти" временно оккупированного Мариуполя Донецкой области запретили продавать алкоголь российским военным. Об этом сообщил 7 февраля в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Интересные последствия постоянных перестрелок между русней и русней в Мариуполе. Гауляйтер Мариуполя запретил продажу военным алкоголя", – написал помощник мэра.

Андрющенко при этом призвал население города продавать оккупантам алкоголь, так как это способствует их гибели.

"Любопытно, как человеку с оружием [в руках] и абсолютной властью будут отказывать [продавцы] – с одной стороны. С другой – продажу с рук вообще никто не контролирует. Мариупольцы. Продавайте. Как можно больше. Больше водки – меньше оккупантов. Доказано реальностью Мариуполя", – заявил он.

6 февраля советник мэра сообщал в Telegram о последней из зафиксированных в Мариуполе пьяных перестрелок захватчиков.

"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Морской бульвар в районе утреннего рынка – русня стреляла из стрелкового оружия по русне. Алкоголь в Мариуполе как союзник сопротивления", – отметил он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.

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