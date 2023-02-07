"Больше водки – меньше оккупантов". В Мариуполе запретили продажу алкоголя российским военным из-за постоянных перестрелок – Андрющенко

"Интересные последствия постоянных перестрелок между русней и русней в Мариуполе. Гауляйтер Мариуполя запретил продажу военным алкоголя", – написал помощник мэра.

Андрющенко при этом призвал население города продавать оккупантам алкоголь, так как это способствует их гибели.

"Любопытно, как человеку с оружием [в руках] и абсолютной властью будут отказывать [продавцы] – с одной стороны. С другой – продажу с рук вообще никто не контролирует. Мариупольцы. Продавайте. Как можно больше. Больше водки – меньше оккупантов. Доказано реальностью Мариуполя", – заявил он.

6 февраля советник мэра сообщал в Telegram о последней из зафиксированных в Мариуполе пьяных перестрелок захватчиков.

"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Морской бульвар в районе утреннего рынка – русня стреляла из стрелкового оружия по русне. Алкоголь в Мариуполе как союзник сопротивления", – отметил он.