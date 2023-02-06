"Мариуполь продолжают накачивать оккупантами". Андрющенко заявил, что россияне задействовали порт для накопления живой силы

"Оккупанты задействовали порт для накопления военной силы. Ночью в порт зафиксировано перемещение не менее восьми единиц РСЗО (реактивных систем залпового огня. – "ГОРДОН"), шести автобусов с пока живой силой, шести грузовиков с БК [боекомплектом] и двух систем ПВО типа С-300. Мариуполь продолжают накачивать оккупантами", – написал советник мэра.
28 января Андрющенко сообщал, что на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе захватчики пригнали свои вертолеты, устроив там авиабазу. 30 января он предупредил, что мариупольский порт оккупанты также планируют превратить в военную базу.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.