"Мариуполь продолжают накачивать оккупантами". Андрющенко заявил, что россияне задействовали порт для накопления живой силы

"Оккупанты задействовали порт для накопления военной силы. Ночью в порт зафиксировано перемещение не менее восьми единиц РСЗО (реактивных систем залпового огня. – "ГОРДОН"), шести автобусов с пока живой силой, шести грузовиков с БК [боекомплектом] и двух систем ПВО типа С-300. Мариуполь продолжают накачивать оккупантами", – написал советник мэра.

28 января Андрющенко сообщал, что на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе захватчики пригнали свои вертолеты, устроив там авиабазу. 30 января он предупредил, что мариупольский порт оккупанты также планируют превратить в военную базу.