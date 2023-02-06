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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Мариуполе выключат интернет на неопределенный срок. ФСБ монтирует систему глобальной слежки – Андрющенко

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ФСБ собирается следить за мариупольцами в интернете, заявил Андрющенко
ФСБ собирается следить за мариупольцами в интернете, заявил Андрющенко
Фото: ФСБ России / Facebook (иллюстративное)

В ближайшее время российские оккупанты могут на неопределенное время полностью отключить интернет во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, сообщил 6 февраля в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Начат монтаж оборудования для глобальной слежки. Также 11 февраля на неопределенное время будет отключение интернета по всем провайдерам. Именно из-за настройки ФСБ системы слежения", – пояснил советник городского головы.

По данным Андрющенко, такое решение оккупанты приняли из-за регулярных утечек информации о расположении военных целей, а также безуспешной борьбы с этим явлением. Кроме того, руководство российских спецслужб раздражает высокая степень информированности населения о реалиях оккупации, добавил он.

Средства мониторинга активности в сети россияне планируют ввести не только в оккупационных администрациях, но и в целом в Мариуполе, уточнил советник мэра..

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.

Теги: Россия, интернет, Украина, Донецкая область, оккупация, ФСБ, Мариуполь, партизаны, соцсети, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, провайдер, слежка, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация, россияне
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