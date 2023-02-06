Оккупанты в Мариуполе выключат интернет на неопределенный срок. ФСБ монтирует систему глобальной слежки – Андрющенко

"Начат монтаж оборудования для глобальной слежки. Также 11 февраля на неопределенное время будет отключение интернета по всем провайдерам. Именно из-за настройки ФСБ системы слежения", – пояснил советник городского головы.
По данным Андрющенко, такое решение оккупанты приняли из-за регулярных утечек информации о расположении военных целей, а также безуспешной борьбы с этим явлением. Кроме того, руководство российских спецслужб раздражает высокая степень информированности населения о реалиях оккупации, добавил он.
Средства мониторинга активности в сети россияне планируют ввести не только в оккупационных администрациях, но и в целом в Мариуполе, уточнил советник мэра..
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.