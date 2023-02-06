Оккупанты в Мариуполе выключат интернет на неопределенный срок. ФСБ монтирует систему глобальной слежки – Андрющенко

"Начат монтаж оборудования для глобальной слежки. Также 11 февраля на неопределенное время будет отключение интернета по всем провайдерам. Именно из-за настройки ФСБ системы слежения", – пояснил советник городского головы.

По данным Андрющенко, такое решение оккупанты приняли из-за регулярных утечек информации о расположении военных целей, а также безуспешной борьбы с этим явлением. Кроме того, руководство российских спецслужб раздражает высокая степень информированности населения о реалиях оккупации, добавил он.

Средства мониторинга активности в сети россияне планируют ввести не только в оккупационных администрациях, но и в целом в Мариуполе, уточнил советник мэра..