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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уровень воды в Каховском водохранилище из-за действий оккупантов критически снизился. Это грозит катастрофой на Запорожской АЭС – ОВА

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ЗАЭС была захвачена российской армией в марте 2022 года и с тех пор работает под ее контролем
ЗАЭС была захвачена российской армией в марте 2022 года и с тех пор работает под ее контролем
Фото: ЕРА

В связи с неконтролируемым сбросом воды на Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище в Херсонской области стремительно снижается. Об этом Запорожская областная военная администрация 7 февраля сообщила в Telegram.

По данным ОВА, объемы сброса превышают объем наполнения, что может привести к аварии на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

"На сегодня проблем с водозабором в верхнем бьефе Днепровской ГЭС нет, но уровень воды в нижнем бьефе неконтролируемо снижается. Поэтому большие населенные пункты, которые берут воду из нижнего бьефа, в частности Энергодар, Мелитополь и Бердянск, уже сегодня столкнулись с проблемой водоснабжения. Пока эти города находятся во временной оккупации, поэтому повлиять на ситуацию мы не можем. Значительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище оказывает негативное влияние на технические процессы на ЗАЭС", – заявил заместитель начальника ЗОВА Геннадий Тимченко.

Особенно остро вопрос водоснабжения может встать летом. В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов на АЭС. Это может вызвать необратимые процессы и привести к катастрофе на станции, считает он.

Согласно наблюдениям экспертов "Укргидроэнерго", большой объем воды, сбрасываемой через Каховскую ГЭС, связан не с ее повреждением, а с умышленными действиями российских оккупантов. Они открыли шлюзы станции, опасаясь форсирования Днепра Вооруженными силами Украины.

Крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, была захвачена российской армией в марте 2022 года и с тех пор работает под ее контролем.

Контекст:

20 октября Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.

24 октября начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения. В любом случае ее подрыв приведет к экологической катастрофе, подчеркивал он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что, если россияне решат подорвать Каховскую ГЭС, воду в оккупированный Крым не смогут подавать долгие годы.

Минобороны РФ утверждало, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра в Херсонской области в 4.00 11 ноября. Уходя, оккупанты подорвали Антоновский мост через Днепр, подтвердили в ОК "Юг".

Теги: Херсонская область, Мелитополь, Днепр, Запорожская область, Бердянск, Запорожская АЭС, ВСУ, война России против Украины, Энергодар, Укргидроэнерго, российские оккупанты, Каховское водохранилище
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