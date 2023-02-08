Уровень воды в Каховском водохранилище из-за действий оккупантов критически снизился. Это грозит катастрофой на Запорожской АЭС – ОВА

ЗАЭС была захвачена российской армией в марте 2022 года и с тех пор работает под ее контролем Фото: ЕРА

По данным ОВА, объемы сброса превышают объем наполнения, что может привести к аварии на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

"На сегодня проблем с водозабором в верхнем бьефе Днепровской ГЭС нет, но уровень воды в нижнем бьефе неконтролируемо снижается. Поэтому большие населенные пункты, которые берут воду из нижнего бьефа, в частности Энергодар, Мелитополь и Бердянск, уже сегодня столкнулись с проблемой водоснабжения. Пока эти города находятся во временной оккупации, поэтому повлиять на ситуацию мы не можем. Значительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище оказывает негативное влияние на технические процессы на ЗАЭС", – заявил заместитель начальника ЗОВА Геннадий Тимченко.

Особенно остро вопрос водоснабжения может встать летом. В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов на АЭС. Это может вызвать необратимые процессы и привести к катастрофе на станции, считает он.

Согласно наблюдениям экспертов "Укргидроэнерго", большой объем воды, сбрасываемой через Каховскую ГЭС, связан не с ее повреждением, а с умышленными действиями российских оккупантов. Они открыли шлюзы станции, опасаясь форсирования Днепра Вооруженными силами Украины.

Крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, была захвачена российской армией в марте 2022 года и с тех пор работает под ее контролем.