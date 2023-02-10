СБУ объявила о подозрении в коллаборационизме двум главам оккупационных администраций в Херсонской области

В СБУ отметили, что подозреваемые скрываются в Геническе Фото: ssu.gov.ua

Один из подозреваемых – бывший председатель правления местного текстильного комбината, который в начале полномасштабного вторжения поддержал оккупантов.

"После временного захвата областного центра он добровольно вступил в ряды оккупационной администрации. Там при личной протекции гауляйтера Владимира Сальдо его назначили так называемым первым заместителем городского головы Херсона. Чтобы замаскировать свою преступную деятельность, злоумышленник придумал псевдоним Ушинский Семен Анатольевич, которым подписывал "распорядительные" документы оккупационного органа. Прежде всего это касалось "передачи" в собственность страны-агрессора большинства местных промышленных предприятий, больниц, банков и объектов энергетики", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после того, как Вооруженные силы Украины освободили Херсон, подозреваемый сбежал на левый берег Днепра.

Еще один подозреваемый – депутат Генического горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, который после захвата района согласился возглавить оккупационную администрацию.

"На этой должности он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендума на юге Украины и способствовал принудительной паспортизации местных жителей. Также коллаборант собирал информацию об участниках движения сопротивления в регионе и "докладывал" о них в российские карательные органы", – сообщили в СБУ.

Обоим мужчинам объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). По данным СБУ, они находятся во временно оккупированном Геническе.