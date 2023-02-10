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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила о подозрении в коллаборационизме двум главам оккупационных администраций в Херсонской области

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В СБУ отметили, что подозреваемые скрываются в Геническе
В СБУ отметили, что подозреваемые скрываются в Геническе
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум руководителям оккупационной администрации на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 10 февраля.

Один из подозреваемых – бывший председатель правления местного текстильного комбината, который в начале полномасштабного вторжения поддержал оккупантов.

"После временного захвата областного центра он добровольно вступил в ряды оккупационной администрации. Там при личной протекции гауляйтера Владимира Сальдо его назначили так называемым первым заместителем городского головы Херсона. Чтобы замаскировать свою преступную деятельность, злоумышленник придумал псевдоним Ушинский Семен Анатольевич, которым подписывал "распорядительные" документы оккупационного органа. Прежде всего это касалось "передачи" в собственность страны-агрессора большинства местных промышленных предприятий, больниц, банков и объектов энергетики", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после того, как Вооруженные силы Украины освободили Херсон, подозреваемый сбежал на левый берег Днепра. 

Еще один подозреваемый – депутат Генического горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, который после захвата района согласился возглавить оккупационную администрацию.

"На этой должности он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендума на юге Украины и способствовал принудительной паспортизации местных жителей. Также коллаборант собирал информацию об участниках движения сопротивления в регионе и "докладывал" о них в российские карательные органы", – сообщили в СБУ.

Обоим мужчинам объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). По данным СБУ, они находятся во временно оккупированном Геническе.

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Херсон, Херсонская область, война России против Украины, подозрение, Владимир Сальдо, ОПЗЖ, коллаборационизм
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