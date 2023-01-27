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СБУ объявила о подозрении руководителю компании, которая "зарабатывала" для Сальдо

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Руководителю компании объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
Руководителю компании объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила о подозрении руководителю добывающей компании в Житомирской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 27 января.

По данным СБУ, компания "зарабатывала" для назначенного россиянами главы оккупационной администрации на захваченных территориях Херсонской области Владимира Сальдо.

"Именно его семья была конечным бенефициаром этого предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах. Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в сентябре 2022 года были арестованы активы коммерческой структуры за сотрудничество с пособниками страны-агрессора РФ.

"Кроме того, в ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага. Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также изменяли ее ценовую категорию. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию. Таким образом, государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов. При этом злоумышленники "отмывали" полученные "прибыли" через аффилированные фирмы, в частности, в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия", – сообщили в пресс-центре.

По данным следствия, схема принесла убытки государству в размере более 4,5 млн грн.

Руководителю компании объявили о подозрении по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и по ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Контекст:

В марте 2022 года бывший мэр Херсона Владимир Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву, в институт скорой помощи имени Склифософского. Российские СМИ также писали, что коллаборанта могли отравить. В последние недели о его состоянии не сообщалось.

Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях, затем вернулся на оккупированную РФ часть территории Херсонской области и принял активное участие в процедуре ее незаконного "присоединения к РФ", подписав с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле соответствующий "документ".

Точное местонахождение Сальдо на данный момент неизвестно. Вероятно, он находится в Геническе Херсонской области, куда переехали все "органы власти", созданные российскими захватчиками на оккупированных территориях.

В начале января 2023 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования в отношении трех херсонских коллаборантов – Владимира Сальдо, его бывшего заместителя Кирилла Стремоусова и "мэра Херсона" Александра Кобеца. Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Херсонская область, Житомирская область, война России против Украины, подозрение, Владимир Сальдо
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