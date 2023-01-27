СБУ объявила о подозрении руководителю компании, которая "зарабатывала" для Сальдо

По данным СБУ, компания "зарабатывала" для назначенного россиянами главы оккупационной администрации на захваченных территориях Херсонской области Владимира Сальдо.

"Именно его семья была конечным бенефициаром этого предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах. Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в сентябре 2022 года были арестованы активы коммерческой структуры за сотрудничество с пособниками страны-агрессора РФ.

"Кроме того, в ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага. Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также изменяли ее ценовую категорию. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию. Таким образом, государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов. При этом злоумышленники "отмывали" полученные "прибыли" через аффилированные фирмы, в частности, в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия", – сообщили в пресс-центре.

По данным следствия, схема принесла убытки государству в размере более 4,5 млн грн.

Руководителю компании объявили о подозрении по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и по ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).