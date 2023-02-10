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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупированный Мелитополь вздрагивает от взрывов, окна "ходят ходуном" – мэр

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Сначала в Мелитополе были слышны звуки мощных прилетов, после чего начала дрожать земля от детонации, отметили СМИ
Сначала в Мелитополе были слышны звуки мощных прилетов, после чего начала дрожать земля от детонации, отметили СМИ
Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 февраля слышны мощные взрывы.

Об этом в Telegram проинформировал мэр города Иван Федоров.

"Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов. Мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном, – написал городской голова в 20.43. – Что с настроением, оккупанты?"

О серии взрывов, прогремевших в непосредственной близости от Мелитополя, сообщают жители практически всех районов города, пишет "РИА Мелитополь".

Сначала были звуки мощных прилетов, после чего начала дрожать земля от детонации, указало издание.

"Вероятно, наши защитники снова попали точно в цель и уничтожили склад с боеприпасами оккупантов", – говорится в материале.

Отмечается, что о ракетах, прилетевших на позиции россиян, сообщают также жители оккупированного Токмакского района.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, взрывы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, Токмак
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