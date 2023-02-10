Оккупированный Мелитополь вздрагивает от взрывов, окна "ходят ходуном" – мэр

Сначала в Мелитополе были слышны звуки мощных прилетов, после чего начала дрожать земля от детонации, отметили СМИ Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Об этом в Telegram проинформировал мэр города Иван Федоров.

"Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов. Мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном, – написал городской голова в 20.43. – Что с настроением, оккупанты?"

О серии взрывов, прогремевших в непосредственной близости от Мелитополя, сообщают жители практически всех районов города, пишет "РИА Мелитополь".

Сначала были звуки мощных прилетов, после чего начала дрожать земля от детонации, указало издание.

"Вероятно, наши защитники снова попали точно в цель и уничтожили склад с боеприпасами оккупантов", – говорится в материале.

Отмечается, что о ракетах, прилетевших на позиции россиян, сообщают также жители оккупированного Токмакского района.