Украинская армия за сутки поразила 18 вражеских целей, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") противника", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В вечерней сводке 12 февраля Генштаб сообщал о поражении за сутки 13 целей у оккупантов.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 138 340 человек личного состава.