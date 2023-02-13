Украинская армия за сутки поразила 18 вражеских целей, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В вечерней сводке 12 февраля Генштаб сообщал о поражении за сутки 13 целей у оккупантов.