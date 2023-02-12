Авиация ВСУ за сутки нанесла два удара по районам сосредоточения россиян, восемь локаций поразили ракетчики и артиллеристы – Генштаб

Авиация ВСУ нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом 12 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии [ВСУ] поразили восемь районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины – "продолжают поражение гражданских объектов и жилищ мирного населения".

"В течение суток противник нанес два ракетных удара и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня, – сказано в сообщении. – Угроза дальнейших российских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины".