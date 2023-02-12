Авиация ВСУ за сутки нанесла два удара по районам сосредоточения россиян, восемь локаций поразили ракетчики и артиллеристы – Генштаб

Об этом 12 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии [ВСУ] поразили восемь районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.
В то же время оккупанты не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины – "продолжают поражение гражданских объектов и жилищ мирного населения".
"В течение суток противник нанес два ракетных удара и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня, – сказано в сообщении. – Угроза дальнейших российских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
По данным Генштаба ВСУ на утро 12 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 137 780 российских оккупантов (примерно 900 – за последние сутки).