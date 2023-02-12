ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ за сутки нанесла два удара по районам сосредоточения россиян, восемь локаций поразили ракетчики и артиллеристы – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авиация ВСУ нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, отметили в Генштабе
Авиация ВСУ нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Авиация сил обороны Украины в течение суток 12 февраля нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом 12 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии [ВСУ] поразили восемь районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины – "продолжают поражение гражданских объектов и жилищ мирного населения".

"В течение суток противник нанес два ракетных удара и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня, – сказано в сообщении. – Угроза дальнейших российских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0297MhPDQUv7gZatTJ3rLtrDE4D8PoxZ98CTbxWvKmvLn4LYLhrUxzZwDVyHPbTXdZl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 137 780 российских оккупантов (примерно 900 – за последние сутки).

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, потери армии России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет актрисе из РФ, которая возмутилась отношением властей к Ахеджаковой
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет актрисе из РФ, которая возмутилась отношением властей к Ахеджаковой
Галина ГРИШИНА
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Галина ГРИШИНА
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Галина ГРИШИНА
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
Галина ГРИШИНА
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галина ГРИШИНА
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
Галина ГРИШИНА
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (75277)
2
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (57635)
3
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (36073)
4
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (34255)
5
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (33425)
6
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". В команде Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны (30696)
7
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (29935)
8
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (26255)
 
 
 
 