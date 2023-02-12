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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки враг нанес по Украине 12 ракетных ударов, из них три – по Харькову, и 32 авиаудара – Генштаб ВСУ

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Оккупанты ежедневно наносят десятки ударов по Украине
Оккупанты ежедневно наносят десятки ударов по Украине
Фото: ДСНС України / Facebook

Угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой, за прошедшие сутки оккупанты били по Украине авиацией, ракетами и РСЗО. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 февраля.

"За сутки противник нанес 12 ракетных ударов, три из них – по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, шесть из которых – с применением БПЛА Shahed-136. Четыре этих дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях, по данным Генштаба, существенных изменений нет, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Однако россияне обстреляли более 20 населенных пунктов Черниговской Сумской и Харьковской областей, а также нанесли авиаудары возле Волчанска и села Гатище. 

На купянском и лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах более 25 населенных пунктов Харьковской и Луганской областей, нанес авиаудары недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Дибровы Луганской области и Григоровки и Спорного Донецкой области. 

На бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 50 населенных пунктов. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

На запорожском направлении огневое поражение потерпели восемь населенных пунктов. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

На херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон и его пригород, а также районы еще более 30 населенных пунктов. Враг нанес авиаудар в районе Зимовщика.

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Теги: Харьков, Херсон, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, дрон-камикадзе
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