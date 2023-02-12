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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ рассказали об изменении тактики применения дронов-камикадзе оккупантами

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Игнат обратил внимание, что в последнее время оккупанты запускали ударные беспилотники преимущественно ночью, а сейчас начали использовать вечерние часы
Игнат обратил внимание, что в последнее время оккупанты запускали ударные беспилотники преимущественно ночью, а сейчас начали использовать вечерние часы
Фото: imediacentr.org.ua

Российские войска внесли в тактику применения ударных беспилотников изменение, которое заключается в их использовании в вечернее время и после ракетного удара. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, которого 11 февраля цитирует "Суспільне".

"В том и заключается изменение тактики применения ударных беспилотников-камикадзе. Было [9 февраля] вечернее применение после 19 часов, когда они вылетели с Азовского моря, с восточного побережья, откуда они [оккупанты] сейчас обычно запускают. Мы видели такие атаки только в ночное время", – отметил он.

Игнат пояснил, что дроны были выпущены вскоре после массированной ракетной атаки.

"Вчера же [10 февраля] вечером мы увидели, что после массированных ракетных ударов начали атаковать и в вечернее время. Очевидно, увидели, что поражено, что нет, и решили нанести очередные удары", – отметил Игнат.

Во время вечерней атаки, по данным спикера ВС ВСУ, украинские военные сбили 20 из 24 дронов. Также 10 февраля, напомнил он, противовоздушная оборона уничтожила российские крылатые ракеты, в том числе Х-101.

"Мы сейчас опубликуем – еще обломки ракет нашли, это [российская крылатая ракета] Х-101. Потому что в России очень сомневаются, что мы их сбиваем. Поэтому мы будем публиковать больше такого видео, найденных доказательств. будем показывать, что ничего своим ракетным террором они не добьются", – подытожил Игнат.

Контекст:

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, украинские военные ночью сбили пять дронов, запущенных оккупантами. Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.

10 февраля около 20.00 воздушную тревогу из-за появления дронов-камикадзе в воздушном пространстве объявили в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областях и оккупированном Крыму. Эта атака стала 17-й массовой дроновой атакой оккупантов по украинской инфраструктуре.

Об атаке оккупантов иранскими дронами Shahed сообщали главы Днепропетровской и Николаевской ОВА. Оперативное командование "Юг" проинформировало, что один БПЛА попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области, еще один там же был сбит силами ПВО. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" было сбито 11 дроновчетыре – над Одесской областью, пять – над Николаевской, два – над Херсонской".

Вечером 11 февраля оккупанты снова запустили дроны-камикадзе в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, ПВО, оборона, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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