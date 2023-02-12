В Воздушных силах ВСУ рассказали об изменении тактики применения дронов-камикадзе оккупантами

Игнат обратил внимание, что в последнее время оккупанты запускали ударные беспилотники преимущественно ночью, а сейчас начали использовать вечерние часы Фото: imediacentr.org.ua

"В том и заключается изменение тактики применения ударных беспилотников-камикадзе. Было [9 февраля] вечернее применение после 19 часов, когда они вылетели с Азовского моря, с восточного побережья, откуда они [оккупанты] сейчас обычно запускают. Мы видели такие атаки только в ночное время", – отметил он.

Игнат пояснил, что дроны были выпущены вскоре после массированной ракетной атаки.

"Вчера же [10 февраля] вечером мы увидели, что после массированных ракетных ударов начали атаковать и в вечернее время. Очевидно, увидели, что поражено, что нет, и решили нанести очередные удары", – отметил Игнат.

Во время вечерней атаки, по данным спикера ВС ВСУ, украинские военные сбили 20 из 24 дронов. Также 10 февраля, напомнил он, противовоздушная оборона уничтожила российские крылатые ракеты, в том числе Х-101.

"Мы сейчас опубликуем – еще обломки ракет нашли, это [российская крылатая ракета] Х-101. Потому что в России очень сомневаются, что мы их сбиваем. Поэтому мы будем публиковать больше такого видео, найденных доказательств. будем показывать, что ничего своим ракетным террором они не добьются", – подытожил Игнат.