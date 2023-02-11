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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Днепропетровскую область обстреляли трижды в течение дня – Лукашук

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Днепропетровская область за субботу, 11 февраля, трижды была обстреляна с левого берега Днепра, временно занятого оккупантами
Днепропетровская область за субботу, 11 февраля, трижды была обстреляна с левого берега Днепра, временно занятого оккупантами
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В субботу, 11 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии, сообщил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Трижды в течение дня армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Оккупанты продолжают терроризировать тяжелой артиллерией наши мирные общины", – говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что россияне обстреляли три общины Никопольского района – Марганецкую, Мировскую и сам Никополь. Оккупанты накрывали их огнем с временно оккупированных территорий Запорожской области.

"К счастью, обошлось без пострадавших", – добавил глава облсовета.

В данный момент в области объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Есть угроза атаки дронами-камикадзе Shahed.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Никополь и Марганецкая община постоянно подвергаются обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

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