Днепропетровскую область обстреляли трижды в течение дня – Лукашук

Днепропетровская область за субботу, 11 февраля, трижды была обстреляна с левого берега Днепра, временно занятого оккупантами Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Трижды в течение дня армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Оккупанты продолжают терроризировать тяжелой артиллерией наши мирные общины", – говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что россияне обстреляли три общины Никопольского района – Марганецкую, Мировскую и сам Никополь. Оккупанты накрывали их огнем с временно оккупированных территорий Запорожской области.

"К счастью, обошлось без пострадавших", – добавил глава облсовета.

В данный момент в области объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Есть угроза атаки дронами-камикадзе Shahed.