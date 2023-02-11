Днепропетровскую область обстреляли трижды в течение дня – Лукашук

"Трижды в течение дня армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Оккупанты продолжают терроризировать тяжелой артиллерией наши мирные общины", – говорится в сообщении.
Лукашук отметил, что россияне обстреляли три общины Никопольского района – Марганецкую, Мировскую и сам Никополь. Оккупанты накрывали их огнем с временно оккупированных территорий Запорожской области.
"К счастью, обошлось без пострадавших", – добавил глава облсовета.
В данный момент в области объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Есть угроза атаки дронами-камикадзе Shahed.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
Никополь и Марганецкая община постоянно подвергаются обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.