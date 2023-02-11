Силы ПВО ВСУ сбили 11 дронов-камикадзе Shahed на юге Украины

Об этом сообщается в Facebook воздушного командования ВСУ "Юг".

"10 февраля, с 19.50 по 22.50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136, – сказано в сообщении. – Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито 11 дронов: четыре над Одесской областью, пять над Николаевской, два над Херсонской".

Контекст:

10 февраля около 20.00 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областях и оккупированном Крыму.

Об атаке оккупантов иранскими дронами Shahed сообщали главы Днепропетровской и Николаевской ОВА. Оперативное командование "Юг" проинформировало, что один БПЛА попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области, еще один там же был сбит силами ПВО.

Российские оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, украинские военные ночью сбили пять дронов, запущенных оккупантами. Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.