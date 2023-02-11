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Силы ПВО ВСУ сбили 11 дронов-камикадзе Shahed на юге Украины

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Оккупанты атаковали юг Украины ударными беспилотниками-камикадзе с 19.50 по 22.50 10 февраля, отметило воздушное командование "Юг" ВСУ
Оккупанты атаковали юг Украины ударными беспилотниками-камикадзе с 19.50 по 22.50 10 февраля, отметило воздушное командование "Юг" ВСУ
Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративный)

Украинские военные вечером 10 февраля уничтожили 11 беспилотников Shahed российских оккупантов на юге страны.

Об этом сообщается в Facebook воздушного командования ВСУ "Юг".

"10 февраля, с 19.50 по 22.50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136, – сказано в сообщении. – Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито 11 дронов: четыре над Одесской областью, пять над Николаевской, два над Херсонской".

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02nkghYUndCdQKR6fSVKgQqFf59hTfunePwchgn97B6TVrKEFHjiBzjykrYXFsqkRVl

Контекст:

10 февраля около 20.00 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областях и оккупированном Крыму.

Об атаке оккупантов иранскими дронами Shahed сообщали главы Днепропетровской и Николаевской ОВА. Оперативное командование "Юг" проинформировало, что один БПЛА попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области, еще один там же был сбит силами ПВО.

Российские оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, украинские военные ночью сбили пять дронов, запущенных оккупантами. Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, ПВО, Николаевская область, Одесская область, беспилотники, ВСУ, обстрелы, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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