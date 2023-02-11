Дрон-камикадзе попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе – ОК "Юг"

Об этом вечером 10 февраля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.
Отмечается, что оккупанты "по-прежнему продолжают целить по объектам критической инфраструктуры".
"Два дрона-камикадзе сбиты силами противовоздушной обороны над морем, на подлете к Одесской области, три – над Николаевской. Один дрон попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе [Днепропетровской области], еще один там же сбит силами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, в результате атаки БПЛА оккупантов пострадавших предварительно нет.
10 февраля около 20.00 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областях и оккупированном Крыму.
Об атаке оккупантов иранскими дронами Shahed сообщали главы Днепропетровской и Николаевской ОВА. В Одесской ОВА проинформировали о четырех сбитых БПЛА над областью, их целью были объекты энергетической инфраструктуры.
Российские оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, украинские военные ночью сбили пять дронов, запущенных оккупантами. Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.