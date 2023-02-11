Дрон-камикадзе попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе – ОК "Юг"

В результате атаки БПЛА оккупантов пострадавших предварительно нет, отметили в ОК "Юг" Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (иллюстративное)

Об этом вечером 10 февраля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

Отмечается, что оккупанты "по-прежнему продолжают целить по объектам критической инфраструктуры".

"Два дрона-камикадзе сбиты силами противовоздушной обороны над морем, на подлете к Одесской области, три – над Николаевской. Один дрон попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе [Днепропетровской области], еще один там же сбит силами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в результате атаки БПЛА оккупантов пострадавших предварительно нет.