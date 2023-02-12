Оккупанты обстреляли ракетами Харьков, поврежден инфраструктурный объект – глава обладминистрации

Синегубов отметил, что было три попадания Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется", – написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позже сообщил в Telegram, куда именно попали ракеты.

"По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – отметил чиновник.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник написал, что попадание было в Слободском районе Харькова.

"Цель неизменна – попытки поражения нашей инфраструктуры и психологический террор населения", – считает он.

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