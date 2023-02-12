Оккупанты обстреляли ракетами Харьков, поврежден инфраструктурный объект – глава обладминистрации

"Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется", – написал он.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позже сообщил в Telegram, куда именно попали ракеты.
"По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – отметил чиновник.
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник написал, что попадание было в Слободском районе Харькова.
"Цель неизменна – попытки поражения нашей инфраструктуры и психологический террор населения", – считает он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.