Оккупанты вывели в Черное море два ракетоносителя, общий залп – 16 ракет – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 16 ракет", – говорится в сообщении.
В Азовском море российских кораблей сегодня, по данным ВМС, нет.
В Средиземном море – 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
Россия осенью и зимой совершила 14 волн массированных ракетных и 17 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.