Оккупанты вывели в Черное море два ракетоносителя, общий залп – 16 ракет – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 16 ракет", – говорится в сообщении.

В Азовском море российских кораблей сегодня, по данным ВМС, нет.

В Средиземном море – 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.