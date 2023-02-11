Оккупанты ночью совершили 17-ю дроновую атаку на энергосистему Украины, в некоторых областях возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

Ситуация в энергосистеме Украины сложная, но контролируемая, отметили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Более суток враг непрерывно атакует энергетические объекты нашей страны. Сегодня ночью произошла 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. К сожалению, снова есть попадание по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей. Благодаря профессиональной работе аварийных бригад удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточений", – говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме страны в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая, отметили в "Укрэнерго". В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения.

"Также из-за сетевых ограничений, введенных после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве. В Одесской области специалистам "Укрэнерго" вместе с облэнерго удалось ввести в работу часть оборудования, продолжаются работы над возвращением региона энергопитания", – сообщили в компании.