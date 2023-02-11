Оккупанты ночью совершили 17-ю дроновую атаку на энергосистему Украины, в некоторых областях возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

"Более суток враг непрерывно атакует энергетические объекты нашей страны. Сегодня ночью произошла 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. К сожалению, снова есть попадание по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей. Благодаря профессиональной работе аварийных бригад удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточений", – говорится в сообщении.
Ситуация в энергосистеме страны в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая, отметили в "Укрэнерго". В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения.
"Также из-за сетевых ограничений, введенных после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве. В Одесской области специалистам "Укрэнерго" вместе с облэнерго удалось ввести в работу часть оборудования, продолжаются работы над возвращением региона энергопитания", – сообщили в компании.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара. Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.
Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов.
В Киеве силы ПВО сбили 10 российских ракет, обломками поврежден дом и электросети. В Хмельницкой области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. В Одесской области силы ПВО сбили 13 ракет.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО. В Румынии заявили, что российская ракета пролетела в 35 км от их границы.
Примерно в 13.18 по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога.