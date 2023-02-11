Если НАТО не отреагирует на российские ракеты над Румынией, "Калибры" полетят через Грецию и Болгарию – Чалый

"Политика тут прибавилась: [на Западе] политически не готовы к формуле, что НАТО столкнется с Россией, а Россия, зная это, тестирует, провоцирует, нащупывает эти слабые места НАТО. Напомню, Румыния – страна НАТО. Потому для меня все совершенно очевидно", – сказал он.

По словам дипломата, есть "менее известная" часть темы.

"Таких случаев было очень много, если говорить о пересечении границы какими-то летательными аппаратами или ракетами. С ракетами было меньше. [...] По самолетам – 563 подтверждения с [начала полномасштабного вторжения РФ в Украину] 24 февраля [2022 года] об опасных ситуациях, созданных самолетами России, залетавшими в воздушное пространство НАТО или находившимися очень близко к этим границам. Поэтому все четко и понятно: летательные аппараты, ракеты пересекают границы НАТО", – подчеркнул Чалый.

Он напомнил о Вашингтонском договоре стран НАТО, четвертая статья которого "предусматривает по крайней мере консультации в случае таких угроз безопасности", а пятая – требует "совместных действий в обороне против такого акта агрессии".

"Давайте будем объективными: это все-таки не пересечение границы непосредственно сухопутными силами. Румыны говорят, что два истребителя сопровождали. Тем не менее если НАТО не дать ответа сейчас на этот вопрос, то российские "Калибры" полетят из Средиземного моря через Грецию и Болгарию. И тогда такая же ситуация [возникнет]. Потому без ответа это будет провоцировать Россию", – считает Чалый.

Он назвал "имеющей право на существование" версию журналиста, что "россияне могут провоцировать с целью ограничения предоставления Украине средств ПВО в связи с тем, что в таком укреплении будут нуждаться восточные границы стран Альянса", и может случиться, что в НАТО "больше обратят внимание" на защиту стран НАТО, в данном случае Румынии.

"Это не только сегодня возник вопрос. Хотя нужно справедливости ради сказать, что там же американские системы уже расположены довольно давно. Они как раз призваны реагировать на такие угрозы, которые сейчас произошли. Сугубо прагматично им выгоднее, думаю, предоставить Украине больше возможностей, чтобы ракеты туда не долетали. Но есть одно "но". "Калибр" не летит так, что ракету запустили и она улетела куда угодно. Задаются координаты. Я считаю, что это была управляемая провокация абсолютно", – объяснил Чалый.

По его мнению, произошедшее свидетельствует о том, что президент РФ Владимир "Путин хочет столкновения со странами НАТО, потому что он в ловушке своих ошибок и ему теперь нужно продать в своей стране, что он воюет с НАТО, и НАТО хочет этого вроде бы избежать, дабы не поддаться на провокации Путина".

"Разве это первая провокация? Не первая и не последняя. Но мое личное мнение – что НАТО должно себя проявить. Каким образом? Возможно, это будет ускорение решений по самолетам, по дальнобойным ракетам для Украины, если не хотят сами втягивать непосредственно свои войска в войну, где будут гибнуть их граждане", – предположил Чалый.