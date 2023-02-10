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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ уверены, что ракета РФ пролетела над Румынией. Ранее минобороны Румынии это отрицало

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По словам Игната, российские ракеты пролетели над Молдовой, Румынией и залетели в Черновицкую область
По словам Игната, российские ракеты пролетели над Молдовой, Румынией и залетели в Черновицкую область
Фото: EPA

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская радиолокационная система зафиксировала пролет российской ракеты в небе над Румынией, хоть минобороны Румынии это и отрицает. Об этом он сказал 10 февраля на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ", а также в комментарии "Бабелю".

"Именно "Калибры" (две ракеты) радиолокационно наблюдались над Молдовой, потом пересекли воздушное пространство Румынии (а Румыния является страной НАТО) и залетели в Черновицкую область", – сказал он на брифинге.

При этом минобороны Румынии заявило, что российская ракета не заходила в их воздушное пространство, а пролетела в 35 км от границы страны.

"Есть радиолокацонные данные, есть средства объективного контроля. Безусловно, страны – члены НАТО наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы, которые это подтвердят, будут предоставлены материалы из тех систем и радаров, где были замечены эти ракеты", – ответил Игнат на вопрос о заявлении Румынии.

Он также отметил, что Россия делает подобное не впервые. До этого РФ уже трижды использовала воздушное пространство Молдовы, чтобы бить ракетами по западным областям Украины.

В комментарии "Бабелю" Игнат добавил, что в предыдущих похожих случаях Молдова тоже сперва отрицала пуски ракет над ее территорией, но позже признала это.

"Произошел серьезный инцидент. Румыния должна разобраться с этим, прежде чем делать преждевременные выводы. Одно мы знаем точно – наши данные четко указывают на то, что ракета нарушила воздушное пространство упомянутых стран", – добавил Игнат.

Контекст:

Ночью и утром 10 февраля россияне атаковали территорию Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время утренней атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские военные имели возможность сбить эти ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу. 

Министерство обороны Молдовы сообщило, что зафиксировало пролет ракеты над территорией страны. По данным ведомства, ракета сперва пролетела над городом Мокра в Приднестровском регионе, затем над городом Косавцы Сорокского района, а потом направилась в Украину.

Позже министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова из-за российской ракеты, которая пролетела над территорией страны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Румыния, война, военные, воздушное пространство, ВСУ, война России против Украины, брифинг, Юрий Игнат, россияне
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