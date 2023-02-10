В Воздушных силах ВСУ уверены, что ракета РФ пролетела над Румынией. Ранее минобороны Румынии это отрицало

"Именно "Калибры" (две ракеты) радиолокационно наблюдались над Молдовой, потом пересекли воздушное пространство Румынии (а Румыния является страной НАТО) и залетели в Черновицкую область", – сказал он на брифинге.
При этом минобороны Румынии заявило, что российская ракета не заходила в их воздушное пространство, а пролетела в 35 км от границы страны.
"Есть радиолокацонные данные, есть средства объективного контроля. Безусловно, страны – члены НАТО наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы, которые это подтвердят, будут предоставлены материалы из тех систем и радаров, где были замечены эти ракеты", – ответил Игнат на вопрос о заявлении Румынии.
Он также отметил, что Россия делает подобное не впервые. До этого РФ уже трижды использовала воздушное пространство Молдовы, чтобы бить ракетами по западным областям Украины.
В комментарии "Бабелю" Игнат добавил, что в предыдущих похожих случаях Молдова тоже сперва отрицала пуски ракет над ее территорией, но позже признала это.
"Произошел серьезный инцидент. Румыния должна разобраться с этим, прежде чем делать преждевременные выводы. Одно мы знаем точно – наши данные четко указывают на то, что ракета нарушила воздушное пространство упомянутых стран", – добавил Игнат.
Ночью и утром 10 февраля россияне атаковали территорию Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время утренней атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские военные имели возможность сбить эти ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.
Министерство обороны Молдовы сообщило, что зафиксировало пролет ракеты над территорией страны. По данным ведомства, ракета сперва пролетела над городом Мокра в Приднестровском регионе, затем над городом Косавцы Сорокского района, а потом направилась в Украину.
Позже министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова из-за российской ракеты, которая пролетела над территорией страны.