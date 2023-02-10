В Воздушных силах ВСУ уверены, что ракета РФ пролетела над Румынией. Ранее минобороны Румынии это отрицало

По словам Игната, российские ракеты пролетели над Молдовой, Румынией и залетели в Черновицкую область Фото: EPA

"Именно "Калибры" (две ракеты) радиолокационно наблюдались над Молдовой, потом пересекли воздушное пространство Румынии (а Румыния является страной НАТО) и залетели в Черновицкую область", – сказал он на брифинге.

При этом минобороны Румынии заявило, что российская ракета не заходила в их воздушное пространство, а пролетела в 35 км от границы страны.

"Есть радиолокацонные данные, есть средства объективного контроля. Безусловно, страны – члены НАТО наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы, которые это подтвердят, будут предоставлены материалы из тех систем и радаров, где были замечены эти ракеты", – ответил Игнат на вопрос о заявлении Румынии.

Он также отметил, что Россия делает подобное не впервые. До этого РФ уже трижды использовала воздушное пространство Молдовы, чтобы бить ракетами по западным областям Украины.

В комментарии "Бабелю" Игнат добавил, что в предыдущих похожих случаях Молдова тоже сперва отрицала пуски ракет над ее территорией, но позже признала это.

"Произошел серьезный инцидент. Румыния должна разобраться с этим, прежде чем делать преждевременные выводы. Одно мы знаем точно – наши данные четко указывают на то, что ракета нарушила воздушное пространство упомянутых стран", – добавил Игнат.