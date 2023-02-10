Россия специально запускает ракеты вблизи границы других стран, чтобы провоцировать Украину – Игнат

"Мы видим, что и территория Беларуси использовалась с самого начала. Оккупанты пытаются таким образом провоцировать, запуская ракеты по самой границе со странами НАТО. Я имею в виду и Польшу, когда с Беларуси ракеты атакуют", – отметил он.
По словам спикера Воздушных сил, Россия специально делает это, чтобы провоцировать работу украинских ПВО и создавать угрозу падения обломков ракет на территории других стран.
"Понятно, что мы будем себя защищать, наших граждан, объекты критической инфраструктуры, будем поражать эти ракеты. А последствия такой работы, то есть обломки ракет, могут лететь еще 10 км или больше и падать на территории смежных государств. Оккупанты это прекрасно понимают и провоцируют на такие действия", – добавил он.
Ночью и утром 10 февраля россияне атаковали территорию Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время утренней атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские военные имели возможность сбить эти ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.
Министерство обороны Молдовы сообщило, что зафиксировало пролет ракеты над территорией страны. По данным ведомства, ракета сперва пролетела над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района, а затем направилась в Украину.
Позже министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова из-за российской ракеты, которая пролетела над территорией страны.
В то же время минобороны Румынии заявили, что российская ракета не заходила в их воздушное пространство, а пролетела в 35 км от границы страны.