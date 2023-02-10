Россия специально запускает ракеты вблизи границы других стран, чтобы провоцировать Украину – Игнат

"Мы видим, что и территория Беларуси использовалась с самого начала. Оккупанты пытаются таким образом провоцировать, запуская ракеты по самой границе со странами НАТО. Я имею в виду и Польшу, когда с Беларуси ракеты атакуют", – отметил он.

По словам спикера Воздушных сил, Россия специально делает это, чтобы провоцировать работу украинских ПВО и создавать угрозу падения обломков ракет на территории других стран.

"Понятно, что мы будем себя защищать, наших граждан, объекты критической инфраструктуры, будем поражать эти ракеты. А последствия такой работы, то есть обломки ракет, могут лететь еще 10 км или больше и падать на территории смежных государств. Оккупанты это прекрасно понимают и провоцируют на такие действия", – добавил он.