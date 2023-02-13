Россия несет большие потери, но продолжает попытки наступления в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки – Генштаб

Под огнем оккупантов были позиции украинской армии и населенные пункты в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
По данным ВСУ, враг несет значительные потери, особенно в живой силе. Основные усилия армия РФ концентрирует на проведении наступательных операций в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки. Также силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в других районах Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.