Россия несет большие потери, но продолжает попытки наступления в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки – Генштаб

Под огнем оккупантов были позиции украинской армии и населенные пункты в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

По данным ВСУ, враг несет значительные потери, особенно в живой силе. Основные усилия армия РФ концентрирует на проведении наступательных операций в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки. Также силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в других районах Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено", – говорится в сообщении.