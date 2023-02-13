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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация сил обороны Украины за сутки разбила несколько российских ЗРК и три склада боеприпасов – Генштаб

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Украинские ракетчики за сутки атаковали 10 районов сосредоточения живой силы армии РФ
Украинские ракетчики за сутки атаковали 10 районов сосредоточения живой силы армии РФ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 13 января сообщил в Telegram.

Летчики ВСУ три раза успешно атаковали позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Ракетные и артиллерийские подразделения украинской армии поразили 10 районов сосредоточения живой силы РФ, одну позицию противовоздушной обороны и три склада боеприпасов противника. 

По информации Генштаба, российское командование направило около 200 военнослужащих Росгвардии на временно оккупированные территории Херсонской области для подавления партизанского движения. Их расселили на территории базы отдыха "Чайка" в поселке Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

"Из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% всех раненых", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 137 780 российских оккупантов (примерно 900 – за последние сутки).

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Горловка, ПВО, армия РФ, война России против Украины, ракеты, Росгвардия, российские оккупанты
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