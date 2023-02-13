Авиация сил обороны Украины за сутки разбила несколько российских ЗРК и три склада боеприпасов – Генштаб

Летчики ВСУ три раза успешно атаковали позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Ракетные и артиллерийские подразделения украинской армии поразили 10 районов сосредоточения живой силы РФ, одну позицию противовоздушной обороны и три склада боеприпасов противника.

По информации Генштаба, российское командование направило около 200 военнослужащих Росгвардии на временно оккупированные территории Херсонской области для подавления партизанского движения. Их расселили на территории базы отдыха "Чайка" в поселке Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

"Из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% всех раненых", – говорится в сообщении.