В Запорожской области ВСУ уничтожили комплекс РЭБ, которым россияне глушили связь местным жителям

"Кроме создания препятствий силам обороны Украины, этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте. Таким образом, они фактически отрезали горожан от коммуникации с окружающим миром", – говорится в сообщении.

Подразделение ССО установило точное местонахождение комплекса и передало координаты артиллеристам, уничтожившим технику противника.

"Между прочим, именно это подразделение Сил специальных операций ранее отличилось уничтожением вражеского комплекса С-300, который обстрелял роддом в Вольнянске Запорожской области, в результате чего погиб младенец", – добавили в сообщении.