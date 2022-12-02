В Запорожской области ВСУ уничтожили комплекс РЭБ, которым россияне глушили связь местным жителям

"Кроме создания препятствий силам обороны Украины, этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте. Таким образом, они фактически отрезали горожан от коммуникации с окружающим миром", – говорится в сообщении.
Подразделение ССО установило точное местонахождение комплекса и передало координаты артиллеристам, уничтожившим технику противника.
"Между прочим, именно это подразделение Сил специальных операций ранее отличилось уничтожением вражеского комплекса С-300, который обстрелял роддом в Вольнянске Запорожской области, в результате чего погиб младенец", – добавили в сообщении.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.