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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Инженеры дежурили круглосуточно, выходя, только чтобы найти топливо". Мобильный оператор рассказал о последней станции связи в Мариуполе

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Станция работала до тех пор, пока "Град" не разрушил стены и перекрытия офиса, рассказали в компании
Станция работала до тех пор, пока "Град" не разрушил стены и перекрытия офиса, рассказали в компании
Фото: Kyivstar / Twitter

Компания "Киевстар" рассказала, как в марте работала последняя базовая станция мобильного оператора в осажденном Мариуполе, ставшая единственным каналом связи для жителей города. Тред опубликован в Twitter компании.

"В начале марта базовые станции всех операторов в городе перестали работать. Тогда четверо наших инженеров (из соображений безопасности мы не публикуем их лица и имена) самостоятельно собрали базовую станцию из оборудования, которое хранилось в офисе. Так в городе появилась работающая мобильная сеть, ставшая единственным каналом связи для мариупольцев", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в их офисе жители города могли также заряжать мобильные телефоны. 

"В течение недели наши инженеры круглосуточно дежурили в коммутационном центре, выходя наружу поочередно только для того, чтобы разыскать топливо для дизель-генераторов. Учитывая ситуацию, которая тогда сложилась в Мариуполе, это было очень опасно", – отмечается в треде.

Несколько раз в офис попадали российские снаряды, один из которых полностью сжег стационарный дизель-генератор. Но инженеры смогли разыскать в городе переносной и мобильная связь снова заработала.

"Как раз тогда украинским властям удалось организовать гуманитарный коридор для мариупольцев. Благодаря работающей базовой станции жители ряда районов города смогли получить смс о путях эвакуации. Кому-то это спасло жизнь", – отметили в сообщении. 

19 марта удар "Града" разрушил стены и перекрытия части офиса.

"Наши коллеги вынуждены были срочно покинуть здание, предварительно удалив с коммутатора все важные данные. Базовая станция работала на остатках топлива еще до 21 марта", – рассказали в компании.

Отмечается, что инженеры живы "и стремятся вернуться к работе". 

В комментариях эту историю подтверждают пользователи Twitter.

"Мы даже несколько раз выкладывали там новости, пока не было "старлинков", – рассказал пресс-офицер батальона Национальной гвардии "Азов" Дмитрий Козацкий (позывной Орест). 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: мобильная связь, Киевстар, Мариуполь, телефоны, эвакуация, война России против Украины, Дмитрий Козацкий
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