"Инженеры дежурили круглосуточно, выходя, только чтобы найти топливо". Мобильный оператор рассказал о последней станции связи в Мариуполе

Станция работала до тех пор, пока "Град" не разрушил стены и перекрытия офиса, рассказали в компании Фото: Kyivstar / Twitter

"В начале марта базовые станции всех операторов в городе перестали работать. Тогда четверо наших инженеров (из соображений безопасности мы не публикуем их лица и имена) самостоятельно собрали базовую станцию из оборудования, которое хранилось в офисе. Так в городе появилась работающая мобильная сеть, ставшая единственным каналом связи для мариупольцев", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в их офисе жители города могли также заряжать мобильные телефоны.

"В течение недели наши инженеры круглосуточно дежурили в коммутационном центре, выходя наружу поочередно только для того, чтобы разыскать топливо для дизель-генераторов. Учитывая ситуацию, которая тогда сложилась в Мариуполе, это было очень опасно", – отмечается в треде.

Несколько раз в офис попадали российские снаряды, один из которых полностью сжег стационарный дизель-генератор. Но инженеры смогли разыскать в городе переносной и мобильная связь снова заработала.

Кілька разів у наш офіс потрапляли ворожі снаряди, один із яких вщент спалив стаціонарний дизель-генератор. Та інженери змогли розшукати в місті переносний, і мобільний зв’язок знову запрацював. pic.twitter.com/8TavFLVU9v — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 25, 2022

"Как раз тогда украинским властям удалось организовать гуманитарный коридор для мариупольцев. Благодаря работающей базовой станции жители ряда районов города смогли получить смс о путях эвакуации. Кому-то это спасло жизнь", – отметили в сообщении.

19 марта удар "Града" разрушил стены и перекрытия части офиса.

"Наши коллеги вынуждены были срочно покинуть здание, предварительно удалив с коммутатора все важные данные. Базовая станция работала на остатках топлива еще до 21 марта", – рассказали в компании.

Отмечается, что инженеры живы "и стремятся вернуться к работе".

Наші герої живі й прагнуть повернутися до роботи. Пишаємося, що працюємо з ними в одній команді * А ця історія вже стала легендою та привернула увагу закордонних ЗМІ. https://t.co/o4SMwGcaDK — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 25, 2022

В комментариях эту историю подтверждают пользователи Twitter.

"Мы даже несколько раз выкладывали там новости, пока не было "старлинков", – рассказал пресс-офицер батальона Национальной гвардии "Азов" Дмитрий Козацкий (позывной Орест).

Ми навіть декілька разів викладали там новини, поки не було Старлінків) — Орест (@Kozatsky_D) November 25, 2022

Очень большое спасибо * вам ! Именно благодаря вам я смог пообщаться с моей мамой 12 марта и организовать эвакуацию. До этого с 2 марта полный блэкаут был и никакой возможности связи в других частях города. — Fofo (@Ruskov_G) November 26, 2022

Дякую. Лише завдяки Вашій станції на 1000 я зміг 8 березня повідомити рідним, що ми живі. Дзвінок тривав 20сек доки не з'явився літак. Ми всі розбіглися, бо він цілив в той район. 18 березня ми виїхали. Зв'язок в той час був дорожчий ніж тепло, світло і навіть їжа. Ми пам'ятаємо — Ом (@anna08102007) November 25, 2022

Дякую вам * ми ховалися в цій самій будівлі, тільки в ресторані. Завдяки вам у нас був мінімальний зв'язок * — Yelyzaveta (@eli_dmit) November 25, 2022

Дякую вам * ми ховалися в цій самій будівлі, тільки в ресторані. Завдяки вам у нас був мінімальний зв'язок * — Yelyzaveta (@eli_dmit) November 25, 2022

Дякую цим інженерам і вам, я змогла тоді дозвонитись мамі і сказати щоб вона виїжджала * — Zhmenya Soia * (@jane_soya) November 25, 2022

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