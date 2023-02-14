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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на шахтерском и еще четырех направлениях, активно действует российская авиация

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Оккупанты в ходе наступления в Украине активно применяют авиацию, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты в ходе наступления в Украине активно применяют авиацию, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России﻿ / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска, несмотря на большие потери, продолжают наступление на востоке Украины.

Об этом 14 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Враг, несмотря на значительные потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Активно действует вражеская авиация, – говорится в сообщении. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено".

В то же время оккупанты не прекращают танковые, минометные и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения, указали в Генштабе.

Так, в течение суток 14 февраля российские войска обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях, нанесли авиационные удары возле Малиновки и Новоданиловки Запорожской области.

"Также оккупанты сбросили с БПЛА на позиции наших войск в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DS1tjkALaWJqPjaxpdSWd1N2o4UsuFBnfYteDXMkM7ZkZJ67R5SDno5iLbm3cJVl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Лиман, оборона, артиллерия, Водяное, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, миномет, российские оккупанты
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