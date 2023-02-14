Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на шахтерском и еще четырех направлениях, активно действует российская авиация

Оккупанты в ходе наступления в Украине активно применяют авиацию, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России﻿ / Facebook (иллюстративное)

Об этом 14 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Враг, несмотря на значительные потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Активно действует вражеская авиация, – говорится в сообщении. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено".

В то же время оккупанты не прекращают танковые, минометные и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения, указали в Генштабе.

Так, в течение суток 14 февраля российские войска обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях, нанесли авиационные удары возле Малиновки и Новоданиловки Запорожской области.

"Также оккупанты сбросили с БПЛА на позиции наших войск в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51", – сказано в сообщении.

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