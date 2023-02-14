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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне сосредоточили наступление на пяти направлениях на востоке, несут большие потери – Генштаб ВСУ

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Украинские военные ежедневно отбивают штурмы врага на Донбассе
Украинские военные ежедневно отбивают штурмы врага на Донбассе
Фото: armyinform.com.ua

За сутки подразделения сил обороны отбили атаки российских оккупантов возле 12 населенных пунктов в трех областях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 февраля.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Несет значительные потери", – сказано в сообщении.

ВСУ принимают дополнительные меры для усиления обороны, отметили в Генштабе. 

За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка Луганской области; Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа Донецкой области.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях украинские военные по-прежнему не наблюдают признаков формирования наступательных группировок врага. На полигонах Беларуси продолжается боевая подготовка российских войск.

В то же время за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы 10 приграничных населенных пунктов в Черниговской области, Сумской и Харьковской областях, включая город Волчанск. 

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 138 340 человек личного состава.

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, Марьинка, Водяное, наступление, война России против Украины, Бахмут, Кременная, Белогоровка
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