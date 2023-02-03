Украинцы завершат обучение в США на системах Patriot уже через несколько недель – атташе по вопросам обороны

"Программа действительно сокращена по сравнению с тем, как других специалистов учат, и причина здесь одна: мы посылаем на обучение тех специалистов, которые имеют опыт работы с системами противовоздушной обороны. Вы знаете, что у нас противовоздушная оборона сейчас достаточно успешно борется со средствами воздушного нападения врага. Специалисты, которых мы прислали, имеют опыт работы с системами ПВО, конечно, не Patriot, с другими системами, но они знают основы действия, основы систем противовоздушной обороны, то есть базовым элементам их не нужно обучать", – отметил атташе.

Кременецкий рассказал, что украинцев тренируют на военной базе, где проходят обучение все американские специалисты, которые обслуживают системы Patriot, а также специалисты из тех стран, которые эти системы получают.

Программа учений в Оклахоме предусматривает, что украинцы не только сами быстро овладеют современной системой ПВО, а по возвращении домой будут готовы стать инструкторами для других военных.

Точное количество украинцев, которые проходят тренировки в США, атташе не назвал. Но отметил, что специалистов для работы с Patriot в Украине хватает, поэтому главный вопрос – в предоставлении большего количества этих систем.

"Эта система значительно усилит способности нашей противовоздушной обороны, особенно по борьбе с баллистическими ракетами. Поэтому это – существенное улучшение способности нашей системы ПВО. Конечно, одной системы, которую мы получаем, недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы получить еще, мы готовы, у нас есть специалисты, которых мы готовы отправить еще на обучение. То есть вопрос в получении дополнительных систем. Мы работаем с нашими партнерами с целью их получения", – отметил Кременецкий.