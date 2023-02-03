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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы завершат обучение в США на системах Patriot уже через несколько недель – атташе по вопросам обороны

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США объявили о передаче Украине ЗРК Patriot 21 декабря 2022 года
США объявили о передаче Украине ЗРК Patriot 21 декабря 2022 года
Фото: EPA

Украинские военные опережают график учений на системах Patriot и завершат тренировки в США уже через несколько недель. Об этом украинской службе "Голоса Америки" сообщил 2 февраля атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий.

"Программа действительно сокращена по сравнению с тем, как других специалистов учат, и причина здесь одна: мы посылаем на обучение тех специалистов, которые имеют опыт работы с системами противовоздушной обороны. Вы знаете, что у нас противовоздушная оборона сейчас достаточно успешно борется со средствами воздушного нападения врага. Специалисты, которых мы прислали, имеют опыт работы с системами ПВО, конечно, не Patriot, с другими системами, но они знают основы действия, основы систем противовоздушной обороны, то есть базовым элементам их не нужно обучать", – отметил атташе.

Кременецкий рассказал, что украинцев тренируют на военной базе, где проходят обучение все американские специалисты, которые обслуживают системы Patriot, а также специалисты из тех стран, которые эти системы получают.

Программа учений в Оклахоме предусматривает, что украинцы не только сами быстро овладеют современной системой ПВО, а по возвращении домой будут готовы стать инструкторами для других военных.

Точное количество украинцев, которые проходят тренировки в США, атташе не назвал. Но отметил, что специалистов для работы с Patriot в Украине хватает, поэтому главный вопрос – в предоставлении большего количества этих систем.

"Эта система значительно усилит способности нашей противовоздушной обороны, особенно по борьбе с баллистическими ракетами. Поэтому это – существенное улучшение способности нашей системы ПВО. Конечно, одной системы, которую мы получаем, недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы получить еще, мы готовы, у нас есть специалисты, которых мы готовы отправить еще на обучение. То есть вопрос в получении дополнительных систем. Мы работаем с нашими партнерами с целью их получения", – отметил Кременецкий.

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года. 5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия. 20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев. 16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, Пентагон, военные, ПВО, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Борис Кременецкий, ЗРК Patriot, тренировка
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