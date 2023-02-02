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Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot – СМИ

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Украинцы начали осваивать ЗРК Pаtriot в Германии, пишут немецкие СМИ
Украинцы начали осваивать ЗРК Pаtriot в Германии, пишут немецкие СМИ
Фото: EPA

По данным агентства, группа украинских военнослужащих приземлилась в ФРГ во вторник, 31 января, и должна начать тренировки 2 февраля. Об этом сообщило 1 февраля агентство dpa в закрытой ленте, новость цитирует "Европейская правда".

На обучение приехала группа, в которой около 70 украинцев, пишет dpa.

Отмечается, что немецкое правительство на основании консультаций с США хочет предоставить Украине полную систему Patriot для отражения атак беспилотников, ракет или самолетов.

Такая система включает в себя центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок.

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года. 5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия. 20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев. 16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.

Теги: Россия, СМИ, Германия, Украина, Нидерланды, ПВО, военная помощь, военные учения, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, учения, ЗРК Patriot, российские оккупанты
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