Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot – СМИ

На обучение приехала группа, в которой около 70 украинцев, пишет dpa.

Отмечается, что немецкое правительство на основании консультаций с США хочет предоставить Украине полную систему Patriot для отражения атак беспилотников, ракет или самолетов.

Такая система включает в себя центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок.

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года. 5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия. 20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев. 16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.