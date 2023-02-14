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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В воздушном пространстве Украины фиксируют воздушные шары с отражателями, ПВО контролирует ситуацию – ВС ВСУ

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Игнат сообщил, что в воздухе дежурит украинская авиация
Игнат сообщил, что в воздухе дежурит украинская авиация
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

14 февраля в воздушном пространстве Украины фиксируют запущенные Россией воздушные шары с угловыми отражателями, силы противовоздушной обороны страны контролируют ситуацию. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая", – сказал он. 

О применении Россией таких шаров командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля. Тогда воздушные шары с угловыми отражателями зафиксировали над Днепропетровской областью

Уголковый отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом

Как рассказал в интервью NV главред Defence Express Олег Катков, это "максимально простое изделие, известное еще со времен изобретения радиолокации как таковой".

"Дело в том, что он просто отражает лучи радара, и благодаря этому даже небольшой объект, сам угловой отражатель, выглядит как огромный самолет. В зависимости от самой формы углового отражателя, его размера его возможно сконструировать так, чтобы на радарах он выглядел по-разному. Для чего они это делают? Очевидно, что у них достаточно разветвленная система радиотехнической разведки, комплексов, которые могут получать информацию и локализовать, находить координаты радиолокационных станций. Это могут быть как наземные комплексы, так и воздушные комплексы радиотехнической разведки. Запуская такой объект в виде шарика плюс этот отражатель, довольно простое дешевое изделие, они могут параллельно смотреть, где находятся радиолокационные станции. После этого возможно использовать эту информацию для планирования полетных задач для ударов крылатыми ракетами, для обхода зон ПВО", – объяснил он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, разведка, ПВО, истребители, Юрий Игнат
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