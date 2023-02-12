Оккупанты вечером использовали разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров в Днепропетровской области – Воздушные силы

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.
"Информация о применении противником Shahed вечером 12 февраля в Днепропетровской области, которая распространяется некоторыми телеграмм-каналами, не соответствует действительности, – говорится в сообщении. – Враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями".
Отмечается, что по БПЛА оккупантов работала ПВО воздушного командования "Восток".
"Результат уточняется", – сказано в сообщении.
12 февраля в 19.59 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Глава облсовета Николай Лукашук проинформировал, что в небе региона снова дроны-камикадзе иранского производства Shahed.
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе также вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.
Кроме того, вечером 10 февраля с 19.50 до 22.50 российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками-камикадзе юг страны. Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" было сбито 11 дронов: четыре – над Одесской областью, пять – над Николаевской, два – над Херсонской.