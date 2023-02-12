Оккупанты вечером использовали разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров в Днепропетровской области – Воздушные силы

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

"Информация о применении противником Shahed вечером 12 февраля в Днепропетровской области, которая распространяется некоторыми телеграмм-каналами, не соответствует действительности, – говорится в сообщении. – Враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями".

Отмечается, что по БПЛА оккупантов работала ПВО воздушного командования "Восток".

"Результат уточняется", – сказано в сообщении.