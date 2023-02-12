Россия может использовать курдских наемников в войне в Украине – ГУР МО

Россияне используют иранские дроны и, вероятно, наемников с опытом их использования, говорят в ГУР Фото: armyinform.com.ua

ГУР опубликовал перехват разговора операторов иранских дронов во время очередной массированной атаки по Украине 10 февраля. Операторы уточняют координаты цели, при этом общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси.

"Это говорит о том, что командование РФ привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают оккупантов использованию беспилотников. Так, перехват может свидетельствовать о том, что на стороне России также воюют курдские наемники, у которых есть опыт боевого использования Shahed", – отмечают в ГУР.

Разведка напомнила, что Россия использовала курдских и афганских наемников во время своих операций в Сирии.