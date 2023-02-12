ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может использовать курдских наемников в войне в Украине – ГУР МО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне используют иранские дроны и, вероятно, наемников с опытом их использования, говорят в ГУР
Россияне используют иранские дроны и, вероятно, наемников с опытом их использования, говорят в ГУР
Фото: armyinform.com.ua

Россия, вероятно, привлекает иностранных наемников для организации атак дронов по территории Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook 12 февраля.

ГУР опубликовал перехват разговора операторов иранских дронов во время очередной массированной атаки по Украине 10 февраля. Операторы уточняют координаты цели, при этом общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси.

"Это говорит о том, что командование РФ привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают оккупантов использованию беспилотников. Так, перехват может свидетельствовать о том, что на стороне России также воюют курдские наемники, у которых есть опыт боевого использования Shahed", – отмечают в ГУР.

Разведка напомнила, что Россия использовала курдских и афганских наемников во время своих операций в Сирии.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1147456399294371/

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 16 беспилотных атак на Украину. 

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

По расчетам американского Института исследования войны (ISW), опубликованным 4 января, дронов-камикадзе иранского производства России хватит до мая 2023 года, если она будет применять их с той же интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Теги: Россия, наемники, беспилотники, курды, российская агрессия, война России против Украины, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Галина ГРИШИНА
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Галина ГРИШИНА
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
Галина ГРИШИНА
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галина ГРИШИНА
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
Галина ГРИШИНА
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (72791)
2
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (53416)
3
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (33259)
4
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (33200)
5
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (31354)
6
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". В команде Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны (30432)
7
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (28909)
8
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (28400)
 
 
 
 