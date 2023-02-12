Россия может использовать курдских наемников в войне в Украине – ГУР МО

ГУР опубликовал перехват разговора операторов иранских дронов во время очередной массированной атаки по Украине 10 февраля. Операторы уточняют координаты цели, при этом общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси.
"Это говорит о том, что командование РФ привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают оккупантов использованию беспилотников. Так, перехват может свидетельствовать о том, что на стороне России также воюют курдские наемники, у которых есть опыт боевого использования Shahed", – отмечают в ГУР.
Разведка напомнила, что Россия использовала курдских и афганских наемников во время своих операций в Сирии.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 16 беспилотных атак на Украину.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
По расчетам американского Института исследования войны (ISW), опубликованным 4 января, дронов-камикадзе иранского производства России хватит до мая 2023 года, если она будет применять их с той же интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.