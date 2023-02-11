Украинские разведчики получили от "Стального фронта" партию дронов на 6 млн грн

Очередная партия дронов состоит из DJI Mavic 3 в максимальной комплектации: в нее входит защитная сумка, дополнительные лопасти и аккумуляторы. Программное обеспечение защищает пилота от спуфинга (запутывания координат) и обнаружения пульта. Также у дронов есть мощная оптика, увеличивающая картинку в несколько раз, и отличная навигационная система, отметили в компании. Военные используют эти дроны как в качестве инспектора – для обнаружения и корректировки огня, а также как боевую единицу – для сброса боекомплекта, например, осколочного ВОГ-25, для поражения врага.

"С начала войны мы поставляем защитникам Украины автомобили, технику, спецамуницию, энергооборудование, устройства слежения, сезонную форму. Конечно, наибольшим спросом на передовой пользуются дроны, без них сейчас никуда. Чтобы у военных всегда были "воздушные глаза", наша компания закупает за границей большие партии лицензионной техники", – отметил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.