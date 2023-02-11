Украинские разведчики получили от "Стального фронта" партию дронов на 6 млн грн

Очередная партия дронов состоит из DJI Mavic 3 в максимальной комплектации: в нее входит защитная сумка, дополнительные лопасти и аккумуляторы. Программное обеспечение защищает пилота от спуфинга (запутывания координат) и обнаружения пульта. Также у дронов есть мощная оптика, увеличивающая картинку в несколько раз, и отличная навигационная система, отметили в компании. Военные используют эти дроны как в качестве инспектора – для обнаружения и корректировки огня, а также как боевую единицу – для сброса боекомплекта, например, осколочного ВОГ-25, для поражения врага.
"С начала войны мы поставляем защитникам Украины автомобили, технику, спецамуницию, энергооборудование, устройства слежения, сезонную форму. Конечно, наибольшим спросом на передовой пользуются дроны, без них сейчас никуда. Чтобы у военных всегда были "воздушные глаза", наша компания закупает за границей большие партии лицензионной техники", – отметил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.
"Метинвест" уже передавал пограничникам помощи на 12 млн грн. Тогда к военнослужащим ГПСУ поехали 40 дронов DJI Mavic 3 и Air 2, 20 тепловизоров, 30 мультизарядных станций EcoFlow, 30 шестикиловаттных генераторов, 300 комплектов зимней формы и термоодежды и 50 пар тактической обуви Lowa. Дополнительно пограничникам передали 100 тонн металлоконструкций на восстановление постов.
Всего с 24 февраля 2022 года "Метинвест" передал разным подразделениям сил обороны Украины более 1200 дронов.
"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.
"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия.
Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.