ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские разведчики получили от "Стального фронта" партию дронов на 6 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наибольшим спросом на передовой пользуются дроны, отметили в "Метинвесте"
Наибольшим спросом на передовой пользуются дроны, отметили в "Метинвесте"
Фото: metinvest.media

Украинские разведчики получили очередную партию из 50 дронов общей стоимостью 6 млн грн. Также защитники получили 100 комплектов зимней формы, 100 наборов термоодежды и тактическую обувь. Технику и оборудование передала компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщили в пресс-службе.

Очередная партия дронов состоит из DJI Mavic 3 в максимальной комплектации: в нее входит защитная сумка, дополнительные лопасти и аккумуляторы. Программное обеспечение защищает пилота от спуфинга (запутывания координат) и обнаружения пульта. Также у дронов есть мощная оптика, увеличивающая картинку в несколько раз, и отличная навигационная система, отметили в компании. Военные используют эти дроны как в качестве инспектора – для обнаружения и корректировки огня, а также как боевую единицу – для сброса боекомплекта, например, осколочного ВОГ-25, для поражения врага.

"С начала войны мы поставляем защитникам Украины автомобили, технику, спецамуницию, энергооборудование, устройства слежения, сезонную форму. Конечно, наибольшим спросом на передовой пользуются дроны, без них сейчас никуда. Чтобы у военных всегда были "воздушные глаза", наша компания закупает за границей большие партии лицензионной техники", – отметил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Контекст:

"Метинвест" уже передавал пограничникам помощи на 12 млн грн. Тогда к военнослужащим ГПСУ поехали 40 дронов DJI Mavic 3 и Air 2, 20 тепловизоров, 30 мультизарядных станций EcoFlow, 30 шестикиловаттных генераторов, 300 комплектов зимней формы и термоодежды и 50 пар тактической обуви Lowa. Дополнительно пограничникам передали 100 тонн металлоконструкций на восстановление постов. 

Всего с 24 февраля 2022 года "Метинвест" передал разным подразделениям сил обороны Украины более 1200 дронов.

"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия.

Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Теги: Метинвест, помощь, беспилотники, разведчики, война России против Украины, военная форма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
Галина ГРИШИНА
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
Галина ГРИШИНА
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
Галина ГРИШИНА
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Галина ГРИШИНА
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (114799)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (91012)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (81220)
4
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (69802)
5
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (54557)
6
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (34910)
7
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (32618)
8
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (31017)
 
 
 
 