Литва даст Украине 36 ЗРК для сбивания дронов

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины и обучать украинских солдат. Также мы предоставляем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов. Это оборудование может эффективно сбивать беспилотники", – сказал Анушаускас.

Он отметил, что Литва сделает все, чтобы Украина выиграла войну.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что стороны решили готовить не операторов этих ЗРК, а именно инструкторов, которые смогут обучать следующие экипажи в Украине. Это важная модернизация подготовки, сказал он.

Анушаускас приехал в Украину 8 февраля.