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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва даст Украине 36 ЗРК для сбивания дронов

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Резников и Анушаускас обсудили помощь Литвы Украине
Резников и Анушаускас обсудили помощь Литвы Украине
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Литва передает Украине системы противодействия дронам, которые способны сбивать иранские беспилотники. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время совместного брифинга министров обороны Литвы и Украины, который транслировал Media Center Ukraine 9 февраля.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины и обучать украинских солдат. Также мы предоставляем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов. Это оборудование может эффективно сбивать беспилотники", – сказал Анушаускас.

Он отметил, что Литва сделает все, чтобы Украина выиграла войну.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что стороны решили готовить не операторов этих ЗРК, а именно инструкторов, которые смогут обучать следующие экипажи в Украине. Это важная модернизация подготовки, сказал он.

Анушаускас приехал в Украину 8 февраля.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.

Теги: Литва, военная техника, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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