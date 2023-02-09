Литва даст Украине 36 ЗРК для сбивания дронов

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины и обучать украинских солдат. Также мы предоставляем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов. Это оборудование может эффективно сбивать беспилотники", – сказал Анушаускас.
Он отметил, что Литва сделает все, чтобы Украина выиграла войну.
Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что стороны решили готовить не операторов этих ЗРК, а именно инструкторов, которые смогут обучать следующие экипажи в Украине. Это важная модернизация подготовки, сказал он.
Анушаускас приехал в Украину 8 февраля.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.
В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.