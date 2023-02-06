Литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины

В рамках инициативы Radarom! объединились организации, которые оказывают поддержку Украине: Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fundas и "Сильные вместе" (Stiprūs kartu). К этой акции с информационной поддержкой также присоединились главные СМИ страны.
"Собранные в ходе акции средства пойдут на приобретение многофункциональных тактических радаров. Назначение радаров – наблюдение за воздушным пространством вокруг таких стратегически важных для Украины объектов, как электростанции, водонапорные башни и так далее, которые помогают обеспечить максимально нормальную жизнь для украинцев во время войны", – говорится на сайте инициативы.
Об успешном сборе €6 млн также написал 5 февраля в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"В Литве всего 3 млн человек, но на этой неделе мы собрали €6 млн на покупку систем ПВО для Украины. Здесь нет признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до тех пор, пока не будет достигнута победа", – отметил он.
Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. *— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) February 5, 2023
No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved.
В Литве регулярно проходят сборы на помощь Украине. Например, в мае 2022 года был объявлен сбор на беспилотник Bayraktar для Украины. Тогда литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила, что бесплатно передаст беспилотник Литве. Собранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar и другую помощь для Украины.
В ноябре литовцы собрали $750 тыс. на три морских дрона для украинских сил обороны.