Литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины

В рамках инициативы Radarom! объединились организации, которые оказывают поддержку Украине: Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fundas и "Сильные вместе" (Stiprūs kartu). К этой акции с информационной поддержкой также присоединились главные СМИ страны.

"Собранные в ходе акции средства пойдут на приобретение многофункциональных тактических радаров. Назначение радаров – наблюдение за воздушным пространством вокруг таких стратегически важных для Украины объектов, как электростанции, водонапорные башни и так далее, которые помогают обеспечить максимально нормальную жизнь для украинцев во время войны", – говорится на сайте инициативы.

Об успешном сборе €6 млн также написал 5 февраля в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"В Литве всего 3 млн человек, но на этой неделе мы собрали €6 млн на покупку систем ПВО для Украины. Здесь нет признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до тех пор, пока не будет достигнута победа", – отметил он.