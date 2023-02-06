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Литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины

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Собранные в ходе акции средства пойдут на приобретение многофункциональных тактических радаров
Собранные в ходе акции средства пойдут на приобретение многофункциональных тактических радаров
Фото: depositphotos.com

В Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала €6 млн на радары противовоздушной обороны для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится на сайте проекта.

В рамках инициативы Radarom! объединились организации, которые оказывают поддержку Украине: Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fundas и "Сильные вместе" (Stiprūs kartu). К этой акции с информационной поддержкой также присоединились главные СМИ страны.

"Собранные в ходе акции средства пойдут на приобретение многофункциональных тактических радаров. Назначение радаров – наблюдение за воздушным пространством вокруг таких стратегически важных для Украины объектов, как электростанции, водонапорные башни и так далее, которые помогают обеспечить максимально нормальную жизнь для украинцев во время войны", – говорится на сайте инициативы.

Об успешном сборе €6 млн также написал 5 февраля в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"В Литве всего 3 млн человек, но на этой неделе мы собрали €6 млн на покупку систем ПВО для Украины. Здесь нет признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до тех пор, пока не будет достигнута победа", – отметил он.

Контекст:

В Литве регулярно проходят сборы на помощь Украине. Например, в мае 2022 года был объявлен сбор на беспилотник Bayraktar для Украины. Тогда литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила, что бесплатно передаст беспилотник ЛитвеСобранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar и другую помощь для Украины.  

В ноябре литовцы собрали $750 тыс. на три морских дрона для украинских сил обороны. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Литва, война, ПВО, помощь, МИД Литвы, акции, война России против Украины
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