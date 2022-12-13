ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР и фонд "Повернись живим" собрали более 200 млн грн на секретный проект "Черный ящик"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ни волонтерский фонд, ни разведка не раскрывают, что в "Черном ящике", но намекают на цели этого оборудования
Ни волонтерский фонд, ни разведка не раскрывают, что в "Черном ящике", но намекают на цели этого оборудования
Фото: Повернись живим / Facebook

Главное управление разведки Минобороны Украины и волонтерский фонд "Повернись живим" собрали необходимую сумму на анонсированный ранее секретный проект Black box ("Черный ящик"). Об этом сообщила 12 декабря пресс-служба фонда.

В ноябре ГУР и фонд рассказали, что уже реализовали общий проект стоимостью 40 млн грн, который только за октябрь "нанес России ущерб на миллионы долларов". Сообщалось, что речь идет об "оборудовании, способном снизить наступательный потенциал России".

Детали проекта ни фонд, ни разведка не раскрыли, но сообщили, что масштабируют этот проект, и объявили сбор на него – на сумму 230 млн грн. 

В Twitter фонда опубликовано видео, посвященное окончанию сбора и намекающее на его цели. 

В Facebook фонд также перечислил самых крупных донаторов и поблагодарил всех, кто приобщился к сбору. 

https://www.facebook.com/backandalive/posts/pfbid0QbU6o8S2FcTAHxB36SffDqRRahBqDt9kqbrbYZKYhXpG8maS586mDXV5w6jda7GFl

Контекст:

В ГУР отмечали, что это не единственный совместный проект разведки и фонда. В частности, летом волонтеры передали разведке комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью $16,5 млн. Комплекс состоит из трех ударных беспилотников, системы воздушной связи и мобильного комплекса наземного управления.

В октябре "Повернись живим" и ГУР анонсировали проект "Бавовна в Москве".

Теги: разведка, волонтеры, война России против Украины, Повернись живим, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте
"Мурат с вами стал гораздо лучше", "Так похожи друг на друга". В сети обсуждают новое фото экс-супруга Ани Лорак и его избранницы
"Мурат с вами стал гораздо лучше", "Так похожи друг на друга". В сети обсуждают новое фото экс-супруга Ани Лорак и его избранницы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (395429)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (194332)
3
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (59319)
4
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (38401)
5
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (35780)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (33883)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (32532)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (31264)
 
 
 
 