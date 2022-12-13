ГУР и фонд "Повернись живим" собрали более 200 млн грн на секретный проект "Черный ящик"

Ни волонтерский фонд, ни разведка не раскрывают, что в "Черном ящике", но намекают на цели этого оборудования Фото: Повернись живим / Facebook

В ноябре ГУР и фонд рассказали, что уже реализовали общий проект стоимостью 40 млн грн, который только за октябрь "нанес России ущерб на миллионы долларов". Сообщалось, что речь идет об "оборудовании, способном снизить наступательный потенциал России".

Детали проекта ни фонд, ни разведка не раскрыли, но сообщили, что масштабируют этот проект, и объявили сбор на него – на сумму 230 млн грн.

В Twitter фонда опубликовано видео, посвященное окончанию сбора и намекающее на его цели.

«Black box» — *



На проєкт із @DI_Ukraine, який знизить наступальний потенціал ворога, спільно з @igorlachenkov та всіма вами вдалося зібрати понад 230 мільйонів гривень * pic.twitter.com/LhrWsofPa7 — Повернись живим (@BackAndAlive) December 12, 2022

В Facebook фонд также перечислил самых крупных донаторов и поблагодарил всех, кто приобщился к сбору.