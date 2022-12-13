ГУР и фонд "Повернись живим" собрали более 200 млн грн на секретный проект "Черный ящик"

В ноябре ГУР и фонд рассказали, что уже реализовали общий проект стоимостью 40 млн грн, который только за октябрь "нанес России ущерб на миллионы долларов". Сообщалось, что речь идет об "оборудовании, способном снизить наступательный потенциал России".
Детали проекта ни фонд, ни разведка не раскрыли, но сообщили, что масштабируют этот проект, и объявили сбор на него – на сумму 230 млн грн.
В Twitter фонда опубликовано видео, посвященное окончанию сбора и намекающее на его цели.
«Black box» — *— Повернись живим (@BackAndAlive) December 12, 2022
На проєкт із @DI_Ukraine, який знизить наступальний потенціал ворога, спільно з @igorlachenkov та всіма вами вдалося зібрати понад 230 мільйонів гривень * pic.twitter.com/LhrWsofPa7
В Facebook фонд также перечислил самых крупных донаторов и поблагодарил всех, кто приобщился к сбору.
В ГУР отмечали, что это не единственный совместный проект разведки и фонда. В частности, летом волонтеры передали разведке комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью $16,5 млн. Комплекс состоит из трех ударных беспилотников, системы воздушной связи и мобильного комплекса наземного управления.
В октябре "Повернись живим" и ГУР анонсировали проект "Бавовна в Москве".