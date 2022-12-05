Зеленский об украинских волонтерах: Весь мир увидел, как можно за считанные часы собрать на беспилотники, "скорые", оптику и тепловизоры

Зеленский: Спасибо за ваши добрые сердца и неутомимый труд! Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"В этом году весь мир увидел невероятную силу волонтеров, их огромный вклад в приближение нашей победы. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, "скорые", оптику, тепловизоры. Как достать все, купить все, привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все", – написал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина ценит усилия каждого волонтера.

"Спасибо за ваши добрые сердца и неутомимый труд!" – отметит президент.

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