Зеленский об украинских волонтерах: Весь мир увидел, как можно за считанные часы собрать на беспилотники, "скорые", оптику и тепловизоры

"В этом году весь мир увидел невероятную силу волонтеров, их огромный вклад в приближение нашей победы. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, "скорые", оптику, тепловизоры. Как достать все, купить все, привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все", – написал глава государства.
Он подчеркнул, что Украина ценит усилия каждого волонтера.
"Спасибо за ваши добрые сердца и неутомимый труд!" – отметит президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН в специальной резолюции предложила отмечать 5 декабря как Международный день волонтеров.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул сегодня, что устойчивость обороны Украины, освобожденные населенные пункты от российских оккупантов и относительный мир на большей части государства – это общая заслуга военных и волонтеров.