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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об украинских волонтерах: Весь мир увидел, как можно за считанные часы собрать на беспилотники, "скорые", оптику и тепловизоры

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Зеленский: Спасибо за ваши добрые сердца и неутомимый труд!
Зеленский: Спасибо за ваши добрые сердца и неутомимый труд!
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря в Telegram поздравил украинских волонтеров с Международным днем волонтера.

"В этом году весь мир увидел невероятную силу волонтеров, их огромный вклад в приближение нашей победы. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, "скорые", оптику, тепловизоры. Как достать все, купить все, привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все", – написал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина ценит усилия каждого волонтера.

"Спасибо за ваши добрые сердца и неутомимый труд!" – отметит президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН в специальной резолюции предложила отмечать 5 декабря как Международный день волонтеров.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул сегодня, что устойчивость обороны Украины, освобожденные населенные пункты от российских оккупантов и относительный мир на большей части государства – это общая заслуга военных и волонтеров.

Теги: Украина, волонтеры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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