Министр обороны Литвы приехал в Украину и встретился с Резниковым

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги, необходимые для победы над государством-агрессором Россией.
"Принимал у себя отважного друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса на юге Украины. Он был первым министром обороны, посетившим нас во время крупномасштабной войны. Сегодня мы снова встретились и согласовали следующие шаги, чтобы победить террористическое государство", – написал Резников.
Других подробностей визита пресс-службы министерств пока не публиковала.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.
В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.