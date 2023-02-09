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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Литвы приехал в Украину и встретился с Резниковым

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Встреча состоялась на юге Украины
Встреча состоялась на юге Украины
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников 8 февраля встретился с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. Об этом Резников написал в Facebook.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги, необходимые для победы над государством-агрессором Россией.

"Принимал у себя отважного друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса на юге Украины. Он был первым министром обороны, посетившим нас во время крупномасштабной войны. Сегодня мы снова встретились и согласовали следующие шаги, чтобы победить террористическое государство",  написал Резников. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid034mjaC73BAHaTbqgyTpxXc1yVe5jMQTyJwfX8P1DfJZqu8aMZNatvwiXeMNJJXAnYl

Других подробностей визита пресс-службы министерств пока не публиковала. 

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины. 

Теги: Литва, Алексей Резников, война России против Украины, визит, встреча, Арвидас Анушаускас
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