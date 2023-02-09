Министр обороны Литвы приехал в Украину и встретился с Резниковым

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги, необходимые для победы над государством-агрессором Россией.

"Принимал у себя отважного друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса на юге Украины. Он был первым министром обороны, посетившим нас во время крупномасштабной войны. Сегодня мы снова встретились и согласовали следующие шаги, чтобы победить террористическое государство", – написал Резников.

Других подробностей визита пресс-службы министерств пока не публиковала.