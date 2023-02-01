Глава МИД Литвы не видит смысла в пребывании послов РФ в Европе

Ландсбергис: Нет пользы в том, чтобы в любой европейской столице был российский посол Фото: ЕРА

Как подчеркнул Ландсбергис, "нет пользы в том, чтобы в любой европейской столице был российский посол". Российские дипмиссии являются не дипломатическими, а пропагандистскими учреждениями, которые скрывают военные преступления и вообще продвигают программу геноцида, добавил он.

Литва в марте прошлого года понизила дипломатические отношения с РФ и выслала российского посла в ответ на массовые убийства россиянами мирных жителей в Буче Киевской области.

Ландсбергис считает, что "больше стран, видя, что происходит в Украине, могут убедиться, что это правильный путь".

Эстония и Латвия объявили о высылке российских послов в январе 2023 года: Эстония – в ответ на действия РФ, Латвия – из солидарности с Эстонией.