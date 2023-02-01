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Глава МИД Литвы не видит смысла в пребывании послов РФ в Европе

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Ландсбергис: Нет пользы в том, чтобы в любой европейской столице был российский посол
Ландсбергис: Нет пользы в том, чтобы в любой европейской столице был российский посол
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает бессмысленным пребывание российских послов в странах Европы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риге 31 января, сообщает LRT.

Как подчеркнул Ландсбергис, "нет пользы в том, чтобы в любой европейской столице был российский посол". Российские дипмиссии являются не дипломатическими, а пропагандистскими учреждениями, которые скрывают военные преступления и вообще продвигают программу геноцида, добавил он. 

Литва в марте прошлого года понизила дипломатические отношения с РФ и выслала российского посла в ответ на массовые убийства россиянами мирных жителей в Буче Киевской области. 

Ландсбергис считает, что "больше стран, видя, что происходит в Украине, могут убедиться, что это правильный путь".

Эстония и Латвия объявили о высылке российских послов в январе 2023 года: Эстония – в ответ на действия РФ, Латвия – из солидарности с Эстонией

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Латвия, Эстония, Литва, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, дипломатические отношения, война России против Украины, посол
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