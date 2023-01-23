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Латвия понизит уровень дипломатических отношений с РФ из-за войны в Украине и в знак солидарности с Эстонией – глава МИД

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Латвия снизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, сообщил глава МИД Латвии
Латвия снизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, сообщил глава МИД Латвии
Фото: EPA

С 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter 23 января.

"Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия снизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом", – написал министр.

Сегодня Министерство иностранных дел РФ сообщило, что высылает посла Эстонии в связи с решением понизить уровень дипломатических отношений с Эстонской Республикой. В заявлении говорится, что Эстония предприняла "новый недружественный шаг" по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне. В сообщении говорится, что руководство Эстонии якобы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Кроме того, в РФ заявили о "тотальной русофобии" и "культивировании враждебности" со стороны Эстонии.

МИД Эстонии ответило в Twitter, что "принимает к сведению" решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня поверенных в делах.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, это означает, что российский посол уедет в Россию одновременно с эстонским послом", – сказано в сообщении.

Контекст:

Эстония 11 января оповестила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне до 1 февраля.

Теги: Россия, Украина, МИД, Латвия, Эстония, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты
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