Латвия понизит уровень дипломатических отношений с РФ из-за войны в Украине и в знак солидарности с Эстонией – глава МИД

"Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия снизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом", – написал министр.

Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) January 23, 2023

Сегодня Министерство иностранных дел РФ сообщило, что высылает посла Эстонии в связи с решением понизить уровень дипломатических отношений с Эстонской Республикой. В заявлении говорится, что Эстония предприняла "новый недружественный шаг" по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне. В сообщении говорится, что руководство Эстонии якобы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Кроме того, в РФ заявили о "тотальной русофобии" и "культивировании враждебности" со стороны Эстонии.

МИД Эстонии ответило в Twitter, что "принимает к сведению" решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня поверенных в делах.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, это означает, что российский посол уедет в Россию одновременно с эстонским послом", – сказано в сообщении.