МИД Эстонии решил сократить количество работников посольства России

Согласно решению Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до 15 административных, технических и обслуживающих работников.

"Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан", – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Он также напомнил, что весной Эстония закрыла российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслала трех сотрудников российских дипломатов, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России.