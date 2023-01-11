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МИД Эстонии решил сократить количество работников посольства России

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Рейнсалу: Персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений
Рейнсалу: Персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений
Фото: vm.ee

Эстония оповестила 11 января посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии.

Согласно решению Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до 15 административных, технических и обслуживающих работников.

"Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан", – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Он также напомнил, что весной Эстония закрыла российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслала трех сотрудников российских дипломатов, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, МИД, посольство, МИД Эстонии, Таллинн, дипломаты, Урмас Рейнсалу, посол
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