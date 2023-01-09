Эстония приступила к созданию плана конфискации замороженных активов РФ – Bloomberg

Подготовить план эстонское правительство поручило министерствам в конце декабря. Эстония собирается представить готовый план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) замороженных активов российского Центрального банка и еще миллиардами замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.
Эстония выступает за передачу конфискованных средств Украине. В стране находится около €20 млн на замороженных счетах российских граждан.
По словам людей, знакомых с дискуссиями, правительство канцлера Германии Олафа Шольца готово конвертировать российские активы в помощь Украине, если будут решены сложные юридические вопросы, пишет Bloomberg. По словам одного из источников, одним из вариантов было бы изъятие активов у лиц, причастных к военным преступлениям, вместо наложения общих арестов, на юридическое урегулирование которых могут уйти годы.
После нападения РФ на Украину в феврале Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд. Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии. Большую часть заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.
18 ноября Politico, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии, написало, что ЕС на самом деле заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, большинство из которых находятся в Бельгии. При этом в Евросоюзе не знают, сколько точно национальных резервов РФ в нем находится.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.