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Эстония приступила к созданию плана конфискации замороженных активов РФ – Bloomberg

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Эстония представит план, как юридически оформить конфискацию активов РФ
Эстония представит план, как юридически оформить конфискацию активов РФ
Фото: pixabay.com

Эстония начала подготовку к изъятию арестованных российских активов, власти намерены представить юридический план к концу этого месяца. Об этом сообщает издание Bloomberg 8 января.

Подготовить план эстонское правительство поручило министерствам в конце декабря. Эстония собирается представить готовый план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) замороженных активов российского Центрального банка и еще миллиардами замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.

Эстония выступает за передачу конфискованных средств Украине. В стране находится около €20 млн на замороженных счетах российских граждан.

По словам людей, знакомых с дискуссиями, правительство канцлера Германии Олафа Шольца готово конвертировать российские активы в помощь Украине, если будут решены сложные юридические вопросы, пишет Bloomberg. По словам одного из источников, одним из вариантов было бы изъятие активов у лиц, причастных к военным преступлениям, вместо наложения общих арестов, на юридическое урегулирование которых могут уйти годы.

Контекст:

После нападения РФ на Украину в феврале Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд. Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии. Большую часть заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия. 

18 ноября Politico, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии, написало, что ЕС на самом деле заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, большинство из которых находятся в Бельгии. При этом в Евросоюзе не знают, сколько точно национальных резервов РФ в нем находится.

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Теги: Россия, Эстония, российская агрессия, война России против Украины, активы
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