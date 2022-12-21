Юрист МакКью: Я 30 лет своей жизни потратил, преследуя террористические организации в судах, выигрывая дела и после судебных вердиктов используя активы в качестве возмещения. Сейчас мы пытаемся предоставить такую возможность украинцам

"Много людей по всему миру помогают нам выслеживать активы военной машины. Решения, которые мы получим, будут распространяться на уже подсанкционные активы, а также на те, которые пока не под санкциями. По сути, мы сможем фактически ввести санкции, добившись распоряжения о замораживании средств ответчика в обеспечение иска", – сказал МакКью.

По его словам, это тактика, о которой он "не хотел бы сейчас распространяться", потому что не хочет, "чтобы мистер Путин знал о ней".

"Я 30 лет своей жизни потратил, преследуя террористические организации в судах, выигрывая дела и используя судебные вердикты для поиска активов и их использования в качестве возмещения. Здесь то же самое", – подчеркнул британский юрист.

Он отметил, что дело, которое было возбуждено в Лондоне, может касаться 180 тыс. украинцев, эвакуированных в Британию и с визой, "что дает им право выступить в качестве стороны по делу".

"Другие иски, которые будут начаты по всему миру, будут касаться других групп истцов. Вот почему мы говорим о кампании, а не о единичном деле. Это лишь первое дело. Вот как это работает. Суд оценивает ущерб фактический, реальный ущерб, нанесенный каждому истцу. Это не похоже на международный процесс, где утверждается символический ущерб. Речь идет о реальном ущербе. У нас есть идея. Мы считаем, что украинцы, которые присоединятся к иску, продемонстрируют патриотизм и согласятся с вердиктом, по которому определенный процент суммы возмещения по коллективному иску будет передаваться другим украинским жертвам, чтобы помочь им", – объяснил МакКью.

Британский юрист Джейсон МакКью: После вердикта суда мы будем преследовать активы российской военной машины по всему миру. У нас есть огромная команда следователей, в том числе Bellingcat и другие. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube