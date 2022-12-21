ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Юрист МакКью: Я 30 лет своей жизни потратил, преследуя террористические организации в судах, выигрывая дела и после судебных вердиктов используя активы в качестве возмещения. Сейчас мы пытаемся предоставить такую возможность украинцам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
МакКью рассказал, как украинцы могут получить помощь
МакКью рассказал, как украинцы могут получить помощь
Фото: mediacenter.org.ua

Британский юрист, глава компании McCue Jury and Partners Джейсон МакКью, который хочет отсудить для украинцев до £9 млрд, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что попытается выследить и добиться заморозки "военной машины" президента России Владимира Путина.

"Много людей по всему миру помогают нам выслеживать активы военной машины. Решения, которые мы получим, будут распространяться на уже подсанкционные активы, а также на те, которые пока не под санкциями. По сути, мы сможем фактически ввести санкции, добившись распоряжения о замораживании средств ответчика в обеспечение иска", – сказал МакКью.

По его словам, это тактика, о которой он "не хотел бы сейчас распространяться", потому что не хочет, "чтобы мистер Путин знал о ней".

"Я 30 лет своей жизни потратил, преследуя террористические организации в судах, выигрывая дела и используя судебные вердикты для поиска активов и их использования в качестве возмещения. Здесь то же самое", – подчеркнул британский юрист.

Он отметил, что дело, которое было возбуждено в Лондоне, может касаться 180 тыс. украинцев, эвакуированных в Британию и с визой, "что дает им право выступить в качестве стороны по делу".

"Другие иски, которые будут начаты по всему миру, будут касаться других групп истцов. Вот почему мы говорим о кампании, а не о единичном деле. Это лишь первое дело. Вот как это работает. Суд оценивает ущерб фактический, реальный ущерб, нанесенный каждому истцу. Это не похоже на международный процесс, где утверждается символический ущерб. Речь идет о реальном ущербе. У нас есть идея. Мы считаем, что украинцы, которые присоединятся к иску, продемонстрируют патриотизм и согласятся с вердиктом, по которому определенный процент суммы возмещения по коллективному иску будет передаваться другим украинским жертвам, чтобы помочь им", – объяснил МакКью.

Британский юрист Джейсон МакКью: После вердикта суда мы будем преследовать активы российской военной машины по всему миру. У нас есть огромная команда следователей, в том числе Bellingcat и другие. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

1 ноября адвокаты McCue Jury & Partners (МакКью является старшим партнером компании) от имени украинцев, пострадавших от начатой Россией войны, подали в Высокий суд Лондона гражданский иск против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина, сообщается на сайте фирмы. 

В иске сказано, что президент Путин, Пригожин, представители ЧВК "Вагнер" и другие лица, "связанные с путинской военной машиной", причастны к умышленному причинению вреда и страданий заявителям, а также в заговоре с целью ведения незаконной войны посредством терроризма.

"Ответчики преднамеренно участвовали в кампании терроризма, которая включала нападения на гражданское население, а также на жизненно важные объекты украинской инфраструктуры, внесудебные казни, попытки политических сговоров, использование изнасилований в качестве оружия войны и закладку взрывчатых веществ вблизи ядерных объектов. Их целью было сеять террор и хаос в Украине", – отмечается в иске. 

По словам МакКью, к делу "Народ Украины против группы "Вагнер" привлечена большая международная команда юристов и следователей. 

"Это первый шаг в более широкой правовой кампании гражданского общества, которая с помощью простых людей во всем мире посредством краудфандинга будет стремиться продемонстрировать, что справедливость восторжествует, виновные заплатят за свои преступления и что верховенство закона может нанести мощный удар по путинской военной машине", – сказал он. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, терроризм, санкции, террористы, юрист, Алеся Бацман, преступление, украинцы, ущерб, активы, пострадавшие, иск, суд, Джейсон МакКью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут
"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут
Группа "Жадан і Собаки" озвучила сумму, которую собрала осенью на концертах в поддержку украинской армии
Группа "Жадан і Собаки" озвучила сумму, которую собрала осенью на концертах в поддержку украинской армии
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear Актуально
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (115435)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (80629)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (40492)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (36055)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (31953)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (27463)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (22121)
8
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (17059)
 
 
 
 